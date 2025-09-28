Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: مستعدون لحوار منطقي وعادل يستند إلى معايير واضحة

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:42
رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إجراء أية مفاوضات نووية قد تجلب "مشاكل جديدة"، فيما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على بلاده.
ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله: "لطالما أكدنا استعدادنا لحوار منطقي وعادل يستند إلى معايير واضحة، لكن لن نقبل أبدا بمفاوضات تجلب لنا مشاكل وقضايا جديدة".

وندّدت إيران، الأحد، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي ووصفتها بأنها "غير مبررة".
