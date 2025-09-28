Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تدرس "توفير ممر آمن" لخروج قادة حماس من غزة

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:29
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس توفير مرور آمن لقادة حركة حماس في قطاع غزة إلى الخارج بموجب شروط معينة.
وقال لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية" "إذا تمت مرافقة قادة حماس، على سبيل المثال، إلى خارج البلاد، نعم، إذا انهوا الحرب وأطلقوا سراح جميع الأسرى، فإننا سنسمح لهم بالخروج".

وأشار إلى أنه ذكر هذه الفكرة من قبل، لكن تفاصيلها تحتاج الآن إلى توضيح وسط المناقشات حول الخطة التي أعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. وأكد نتنياهو أن هذه الخطة لم تكتمل بعد، مضيفاً أن حكومته لا تزال تناقشها مع فريق ترامب.

ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الاثنين في البيت الأبيض. وأفادت تقارير إعلامية بأن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى الحياء الـ20 المتبقين في غزة مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وتشير التقارير إلى أن حماس لن تلعب بعد الآن دوراً في إدارة قطاع غزة، ولن يسمح لإسرائيل بضم القطاع. وستقوم حكومة انتقالية بحكم قطاع غزة.
