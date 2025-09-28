26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تدرس "توفير ممر آمن" لخروج قادة حماس من غزة
Lebanon 24
28-09-2025
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
إن
إسرائيل
تدرس توفير مرور آمن لقادة حركة
حماس
في
قطاع غزة
إلى الخارج بموجب شروط معينة.
Advertisement
وقال لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية" "إذا تمت مرافقة قادة حماس، على سبيل المثال، إلى خارج البلاد، نعم، إذا انهوا الحرب وأطلقوا سراح جميع الأسرى، فإننا سنسمح لهم بالخروج".
وأشار إلى أنه ذكر هذه الفكرة من قبل، لكن تفاصيلها تحتاج الآن إلى توضيح وسط المناقشات حول الخطة التي أعدها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن غزة. وأكد نتنياهو أن هذه الخطة لم تكتمل بعد، مضيفاً أن حكومته لا تزال تناقشها مع فريق
ترامب
.
ويلتقي رئيس الوزراء
الإسرائيلي
مع الرئيس الأميركي الاثنين في
البيت الأبيض
. وأفادت تقارير إعلامية بأن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى الحياء الـ20 المتبقين في غزة مقابل مئات
الفلسطينيين
المحتجزين
في إسرائيل
، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وتشير التقارير إلى أن حماس لن تلعب بعد الآن دوراً في إدارة قطاع غزة، ولن يسمح لإسرائيل بضم القطاع. وستقوم حكومة انتقالية بحكم قطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: يمكن توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة إذا ألقوا السلاح
Lebanon 24
نتنياهو: يمكن توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة إذا ألقوا السلاح
29/09/2025 00:11:53
29/09/2025 00:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
29/09/2025 00:11:53
29/09/2025 00:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
Lebanon 24
خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
29/09/2025 00:11:53
29/09/2025 00:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مصابون من قادة "حماس" أحدهم حالته خطيرة
Lebanon 24
مصابون من قادة "حماس" أحدهم حالته خطيرة
29/09/2025 00:11:53
29/09/2025 00:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الفلسطينيين
الإسرائيلي
في إسرائيل
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
Lebanon 24
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
16:50 | 2025-09-28
28/09/2025 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:49 | 2025-09-28
28/09/2025 04:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
Lebanon 24
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
16:47 | 2025-09-28
28/09/2025 04:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
16:44 | 2025-09-28
28/09/2025 04:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
Lebanon 24
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
16:43 | 2025-09-28
28/09/2025 04:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-09-28
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
16:49 | 2025-09-28
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:47 | 2025-09-28
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
16:44 | 2025-09-28
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
16:43 | 2025-09-28
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
16:42 | 2025-09-28
قبيل لقائه ترامب.. انفعال نتنياهو وتوتر داخل وفد إسرائيل
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 00:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 00:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 00:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24