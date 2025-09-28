Advertisement

إقتصاد

الجمهوريون يحمّلون الديمقراطيين مسؤولية إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:41
يواصل قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي اليوم الأحد الضغط على الديمقراطيين لتحميلهم مسؤولية المأزق المالي الذي يهدد بإغلاق الحكومة الاتحادية الأربعاء المقبل، مع بداية السنة المالية لعام 2026، في حال عدم تمرير تشريع التمويل.
ويطالب الجمهوريون الديمقراطيين بالموافقة على مشروع قانون قصير الأجل يمنح المشرعين مزيداً من الوقت لتفادي الإغلاق، قبل الاجتماع المرتقب غداً الاثنين في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وقادة الحزبين.

ويحتاج الإجراء المؤقت إلى 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقابل 47، ما يستلزم تأييد بعض الديمقراطيين، في وقت يرفض فيه هؤلاء مشروع القانون الحالي ويطالبون بإلغاء تخفيضات أقرها الجمهوريون في برامج الرعاية الصحية.

وقال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”: “الشيء الوحيد الذي نحاول القيام به هو كسب قليل من الوقت”، في حين دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى “مفاوضات جادة” محذراً من أن “لن ننجز أي شيء إذا صرخ الرئيس في وجه الديمقراطيين في هذا الاجتماع”.

وإذا فشل الكونغرس في التحرك، ستتوقف خدمات حكومية واسعة النطاق، بدءاً من إدارة الطيران والفضاء (ناسا) إلى المتنزهات الوطنية، وقد يتم تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، فيما تتعطل المنح المقدمة للشركات الصغيرة وتغلق بعض المحاكم الاتحادية أبوابها. (الجزيرة)
إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

الجزيرة

