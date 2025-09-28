Advertisement

عربي-دولي

الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:47
تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا الأحد انتخابات برلمانية مهمة قد تؤثر على مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحصوله على 42 بالمئة من الأصوات مقابل 30 بالمئة للمعارضة المؤيدة لروسيا بعد إحصاء ما يقرب من نصف الأصوات.
وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات تبادل للاتهامات بين المعسكرين، في ما وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها "لحظة وجودية" للدولة الصغيرة الواقعة في شرق أوروبا، والتي تتأرجح بين التأثير الأوروبي والروسي.

ويسعى "حزب العمل والتضامن" الحاكم المؤيد لأوروبا إلى الحفاظ على أغلبيته البرلمانية وسط محاولات من "الكتلة الوطنية" الموالية لروسيا للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
 
