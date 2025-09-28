الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا

Advertisement

تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا الأحد انتخابات برلمانية مهمة قد تؤثر على مساعي الحكومة للانضمام إلى بحصوله على 42 بالمئة من الأصوات مقابل 30 بالمئة للمعارضة المؤيدة لروسيا بعد إحصاء ما يقرب من نصف الأصوات.وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات تبادل للاتهامات بين المعسكرين، في ما وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها "لحظة وجودية" للدولة الصغيرة الواقعة في شرق ، والتي تتأرجح بين التأثير والروسي.ويسعى " والتضامن" الحاكم المؤيد لأوروبا إلى الحفاظ على أغلبيته وسط محاولات من " " الموالية لروسيا للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.