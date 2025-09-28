Advertisement

عربي-دولي

تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:49
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (إيميت)، الأحد، تحذيراً أحمر من هطول أمطار غزيرة في المناطق الشرقية، شمل مدن تاراغونا وكاستيلون وفالنسيا مساء الأحد ويوم الاثنين، محذّرة من "خطر غير عادي".
وبالتزامن، أعلنت سلطات فالنسيا إغلاق المدارس والجامعات اليوم الاثنين، إلى جانب إغلاق أماكن عامة مثل المكتبات والمتنزهات والأسواق، فيما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السكان إلى الالتزام بتعليمات الحماية المدنية وخدمات الطوارئ.

وتلقى سكان فالنسيا تنبيهاً أحمر على هواتفهم يحذّر من طقس قاسٍ قد يتجاوز فيه الهطول 250–300 ملم، مع مخاطر فيضانات مفاجئة وارتفاع منسوب المجاري المائية. وتأتي هذه الإجراءات بعد عام شهد فيه شرق إسبانيا مقتل ما لا يقل عن 232 شخصاً جراء طقس قاسٍ وأمطار وفيضانات مفاجئة.
عربي-دولي

منوعات

وكالة الأرصاد الجوية

خدمات الطوارئ

بيدرو سانشيز

الإسبانية

فالنسيا

إسبانيا

سانشيز

التزام

