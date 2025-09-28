تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس

Advertisement

وبالتزامن، أعلنت سلطات إغلاق المدارس والجامعات اليوم الاثنين، إلى جانب إغلاق أماكن عامة مثل المكتبات والمتنزهات والأسواق، فيما دعا رئيس الوزراء السكان إلى الالتزام بتعليمات الحماية المدنية وخدمات الطوارئ.وتلقى سكان فالنسيا تنبيهاً أحمر على هواتفهم يحذّر من طقس قاسٍ قد يتجاوز فيه الهطول 250–300 ملم، مع مخاطر فيضانات مفاجئة وارتفاع منسوب المجاري المائية. وتأتي هذه الإجراءات بعد عام شهد فيه شرق مقتل ما لا يقل عن 232 شخصاً جراء طقس قاسٍ وأمطار وفيضانات مفاجئة.