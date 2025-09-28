العمليات الإسرائيلية في غزة تستكمل عامها الثاني وسط حصار خانق

Advertisement

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، بسقوط وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لمحيط برج في مخيم النصيرات .ونقلت عن مصادر طبية قولها إن حصيلة في منذ فجر الأحد وحتى منتصف الليل، ارتفعت إلى 50.ووفق الوكالة فإن الهجوم على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، أسفر عن سقوط 66005 فلسطينيين، وإصابة 168162 آخرين.وقال الدفاع المدني الفلسطيني السبت إن رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة. (سكاي نيوز)