عربي-دولي

العمليات الإسرائيلية في غزة تستكمل عامها الثاني وسط حصار خانق

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:15
أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لمحيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد وحتى منتصف الليل، ارتفعت إلى 50.

ووفق الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، أسفر عن سقوط 66005 فلسطينيين، وإصابة 168162 آخرين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني السبت إن إسرائيل رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة. (سكاي نيوز)

