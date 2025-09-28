28
انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية للمرة الأولى منذ بداية الحرب عقب هجوم أوكراني
Lebanon 24
28-09-2025
|
23:34
A-
A+
عانت مدينة بلغورود الروسية من انقطاع كبير في
التيار
الكهربائي بعد هجوم أوكراني، وهو أول انقطاع من نوعه منذ بداية الحرب، وفقاً لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد.
وأصبحت آلاف المنازل بلا كهرباء حيث أفاد شهود
عيان
بأن أشخاصاً حوصروا في المصاعد وغرقت الشقق في الظلام.
ويعتقد أن صاروخاً أوكرانياً أصاب محطة تدفئة. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات عنيفة وسحابة من الدخان تتصاعد من الموقع.
وقال الحاكم فياشيسلاف جلادكوف في مقطع فيديو نشر على
تلغرام
إن المدينة تواجه انقطاعات "كبيرة" في التيار الكهربائي. وأشار إلى أن حالة التأهب للغارات الجوية لا تزال سارية وحث السكان على الاحتماء في الأقبية.
وقال جلادكوف إن شخصين أصيبا وأن المستشفيات تعمل بمولدات الطوارئ. وأظهرت مقاطع فيديو شوارع مظلمة لا يوفر الضوء فيها سوى المصابيح الأمامية للسيارات.
من جهتها أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 13 مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بلغورود ومسيرة واحدة في أجواء
مقاطعة كورسك
أمس الأحد.(العربية)
بعد مرور عام على استشهاده.. أهالي غزة يُخلّدون ذكرى السيد نصرالله
Lebanon 24
بعد مرور عام على استشهاده.. أهالي غزة يُخلّدون ذكرى السيد نصرالله
03:10 | 2025-09-29
29/09/2025 03:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توجيه تهم ضد 4 متظاهرين إسرائيليين أضرموا النار قرب منزل نتنياهو في القدس (فيديو)
Lebanon 24
توجيه تهم ضد 4 متظاهرين إسرائيليين أضرموا النار قرب منزل نتنياهو في القدس (فيديو)
03:08 | 2025-09-29
29/09/2025 03:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يتحدث عن لعبة جديدة لبوتين.. إليكم ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يتحدث عن لعبة جديدة لبوتين.. إليكم ما كشفه
03:08 | 2025-09-29
29/09/2025 03:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مع وصول الإعصار بوالوي إلى فيتنام.. مقتل شخص وفقدان 12
Lebanon 24
مع وصول الإعصار بوالوي إلى فيتنام.. مقتل شخص وفقدان 12
02:51 | 2025-09-29
29/09/2025 02:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية تحدد موعد الاقتراع
Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية تحدد موعد الاقتراع
02:36 | 2025-09-29
29/09/2025 02:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
