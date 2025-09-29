الدوحة تربط استئناف دور الوساطة باعتذار علني من تل أبيب

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، الأحد، أن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة باتت "في مراحلها النهائية"، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في .وأوضح أن خطته لا تقتصر على إنهاء الحرب في غزة فقط، بل تهدف إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعهّدا إسرائيليا بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا.وفي وقت سابق، نشر موقع "أكسيوس" تقريراً ذكر فيه أن أبلغ ترامب بالغارة قبل وقت قصير من تنفيذها، فيما نفى الرئيس الأميركي هذه الأنباء.ووفق ما ذكرته وكالة " " للأنباء، تقول إنها لم تعلم بالهجوم سوى بعد إطلاق الصواريخ بالفعل، الأمر الذي لم يترك أمام ترامب مجالاً لمعارضة الضربة.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن كان على علم مُسبق بالهجوم، حتى وإن كانت الفترة المتاحة لوقف الهجوم محدودة.وحاولت اغتيال قادة سياسيين تابعين لحركة في غارة جوية على قطر، مُصعدة بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط.كما أفاد موقع "إكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن دولة قطر طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار علني عن غارتها التي استهدفت العاصمة قبل أن تستأنف دورها في الوساطة بشأن اتفاق السلام في غزة. (سكاي نيوز)