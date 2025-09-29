Advertisement

عربي-دولي

الدوحة تربط استئناف دور الوساطة باعتذار علني من تل أبيب

Lebanon 24
29-09-2025 | 00:25
A-
A+

Doc-P-1422749-638947272645351264.png
Doc-P-1422749-638947272645351264.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، الأحد، أن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة باتت "في مراحلها النهائية"، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.
Advertisement

وأوضح ترامب أن خطته لا تقتصر على إنهاء الحرب في غزة فقط، بل تهدف إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعهّدا إسرائيليا بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا.

وفي وقت سابق، نشر موقع "أكسيوس" تقريراً ذكر فيه أن نتنياهو أبلغ ترامب بالغارة قبل وقت قصير من تنفيذها، فيما نفى الرئيس الأميركي هذه الأنباء.

ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، تقول الإدارة الأميركية إنها لم تعلم بالهجوم سوى بعد إطلاق الصواريخ بالفعل، الأمر الذي لم يترك أمام ترامب مجالاً لمعارضة الضربة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن البيت الأبيض كان على علم مُسبق بالهجوم، حتى وإن كانت الفترة المتاحة لوقف الهجوم محدودة.

وحاولت إسرائيل اغتيال قادة سياسيين تابعين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، مُصعدة بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط.

كما أفاد موقع "إكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن دولة قطر طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار علني عن غارتها التي استهدفت العاصمة الدوحة قبل أن تستأنف دورها في الوساطة بشأن اتفاق السلام في غزة. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة: الإشادة بدور قطر البناء والمقدر في الوساطة ودعم إرساء الأمن
lebanon 24
29/09/2025 10:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اعتداء على السيادة والوساطة والسلام
lebanon 24
29/09/2025 10:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: جهود الوساطة التي أعلنت #قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة جدا
lebanon 24
29/09/2025 10:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: الاعتداء يهدف لتقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان على غزة
lebanon 24
29/09/2025 10:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

سكاي نيوز

إسرائيل

نتنياهو

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:10 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
02:51 | 2025-09-29
02:36 | 2025-09-29
02:20 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24