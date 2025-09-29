Advertisement

قبيل ساعات من الموعد المرتقب بين ترامب ونتنياهو.. اليكم كواليس آخر اللمسات لـ"خطة غزة"

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:27
أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الأحد، إن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

وقد قبل نتنياهو ووزيره رون ديرمر الصياغات الجديدة التي اقترحها ويتكوف وكوشنر، وجرى تضييق الفجوات، وغادر ممثلو ترامب فندق رئيس الوزراء قبل حوالي ساعتين.

والإثنين من المقرر عقد لقاء بين نتنياهو وترامب (الساعة 18:00 بتوقيت القدس) وغداء مشترك، ومؤتمر صحفي مشترك الساعة 20:15.

وقال مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن يقول نتنياهو لا لترامب. ويبدو أن هناك اتفاقات على الصياغات النهائية الليلة".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع الإثنين مع نتنياهو.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن "موافقة حماس ضرورية أيضا للتوصل إلى اتفاق"، وهو ما لم يُبرم رسميا بعد.
