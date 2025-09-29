28
عربي-دولي
10 موقوفين في قضايا تمويل غير مشروع لجماعة الإخوان في الأردن
Lebanon 24
29-09-2025
|
03:24
أعلنت السلطات
الأردنية
عن "إحالة قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة لمحكمة
أمن الدولة
".
وأشارت السلطات الى "أن 1% من الأموال التي جمعها الإخوان أرسل لجهات إغاثية والباقي على أنشطة الجماعة".
أضافت: 10 موقوفين على ذمم قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة.
وتابعت "أن إحالة قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة إلى نائب عام
عمان
". (العربية)
