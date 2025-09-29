Advertisement

عربي-دولي

10 موقوفين في قضايا تمويل غير مشروع لجماعة الإخوان في الأردن

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:24
أعلنت السلطات الأردنية عن "إحالة قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة لمحكمة أمن الدولة".
وأشارت السلطات الى "أن 1% من الأموال التي جمعها الإخوان أرسل لجهات إغاثية والباقي على أنشطة الجماعة".
أضافت: 10 موقوفين على ذمم قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة.
وتابعت "أن إحالة قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة إلى نائب عام عمان". (العربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24