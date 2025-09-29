10 موقوفين في قضايا تمويل غير مشروع لجماعة الإخوان في الأردن

Advertisement

أعلنت السلطات عن "إحالة قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة لمحكمة ".وأشارت السلطات الى "أن 1% من الأموال التي جمعها الإخوان أرسل لجهات إغاثية والباقي على أنشطة الجماعة".أضافت: 10 موقوفين على ذمم قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة.وتابعت "أن إحالة قضايا متعلقة بأموال جماعة الإخوان المحظورة إلى نائب عام ". (العربية)