Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر حتى وقف العدوان على غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:44
A-
A+

Doc-P-1422891-638947431889581310.jpg
Doc-P-1422891-638947431889581310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف وصفتها بـ"الحساسة" في إسرائيل، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين.
Advertisement

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا انشطاريا متعدد الرؤوس من طراز فلسطين-2 نحو أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وحقق إصابات دقيقة"، مضيفا أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرتين مسيرتين "هدفين حيويين" في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي إسرائيل.

وأكد أن "العمليات ستتواصل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يستخدمون ميناء الحديدة لنقل وسائل قتالية من إيران تُستعمل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل
lebanon 24
29/09/2025 15:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: ندين استهداف مجمع ناصر الطبي صباح اليوم واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
lebanon 24
29/09/2025 15:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سريع: لن نتردد في الدفاع عن بلدنا ولن نتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها
lebanon 24
29/09/2025 15:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن: مستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها
lebanon 24
29/09/2025 15:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24

جماعة أنصار الله

في إسرائيل

يحيى سريع

سكاي نيوز

إسرائيل

فلسطين

الحوثي

طاريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:34 | 2025-09-29
07:54 | 2025-09-29
07:40 | 2025-09-29
07:20 | 2025-09-29
07:00 | 2025-09-29
06:40 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24