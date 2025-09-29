الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر حتى وقف العدوان على غزة

Advertisement

أعلنت الحوثية في اليمن، الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف وصفتها بـ"الحساسة" ، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، ، في بيان، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا انشطاريا متعدد الرؤوس من طراز فلسطين-2 نحو أهداف حساسة في منطقة المحتلة، وحقق إصابات دقيقة"، مضيفا أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرتين مسيرتين "هدفين حيويين" في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي .وأكد أن "العمليات ستتواصل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". (سكاي نيوز)