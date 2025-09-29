Advertisement

عربي-دولي

تحذير.. توهجات شمسية قوية تهدد الأرض اليوم!

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:58
حذّر مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من احتمال حدوث عدة توهجات شمسية اليوم الاثنين، قد يصل تأثيرها إلى الأرض عبر إطلاق سحب من البلازما.
وجاء في تقرير المختبر: "من المتوقع أن يرتفع نشاط التوهجات الشمسية يوم الاثنين 29 أيلول الجاري، ما قد يشكل مخاطر على كوكب الأرض نتيجة تزايد النشاط الشمسي".

وكان معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد أعلن خلال اليومين الماضيين عن رصد عدة توهجات قوية، آخرها من الفئة M6.4 عند الساعة 11:40 من قبل ظهر الأحد 28 أيلول بتوقيت موسكو.

وتُصنَّف التوهجات الشمسية إلى خمس فئات بحسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها: A، B، C، M، X، حيث تزداد قوة الإشعاع عشرة أضعاف مع الانتقال من فئة إلى أخرى.

ويؤكد العلماء أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى عواصف مغناطيسية تضرب الغلاف الجوي للأرض، ما ينعكس سلبًا على أنظمة الطاقة والاتصالات والملاحة، إضافة إلى تأثيرها على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.
