تحذير.. توهجات شمسية قوية تهدد الأرض اليوم!

حذّر مختبر الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من احتمال حدوث عدة توهجات شمسية اليوم الاثنين، قد يصل تأثيرها إلى الأرض عبر إطلاق سحب من البلازما.وجاء في تقرير المختبر: "من المتوقع أن يرتفع نشاط التوهجات الشمسية يوم الاثنين 29 أيلول الجاري، ما قد يشكل مخاطر على كوكب الأرض نتيجة تزايد النشاط الشمسي".وكان التطبيقية في قد أعلن خلال اليومين الماضيين عن رصد عدة توهجات قوية، آخرها من الفئة M6.4 عند الساعة 11:40 من قبل ظهر الأحد 28 أيلول بتوقيت موسكو.وتُصنَّف التوهجات الشمسية إلى خمس فئات بحسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها: A، B، C، M، X، حيث تزداد قوة الإشعاع عشرة أضعاف مع الانتقال من فئة إلى أخرى.ويؤكد العلماء أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى عواصف مغناطيسية تضرب الغلاف الجوي للأرض، ما ينعكس سلبًا على والاتصالات والملاحة، إضافة إلى تأثيرها على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.