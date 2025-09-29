Advertisement

خاص

تقرير لـ"The Spectator" يتحدث عن لعبة جديدة لبوتين.. إليكم ما كشفه

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:30
ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "قبل أسبوعين، أسقطت الدفاعات الجوية البولندية طائرات روسية مُسيّرة. ويوم الجمعة الماضي، انتهكت طائرات روسية المجال الجوي الإستوني وأجبرت طائرات الناتو على الإقلاع. وحلقت طائرات مُسيّرة أخرى، تُشغّلها جهة مُؤهّلة، وفقًا لمتحدث باسم الشرطة الدنماركية، فوق مطارات النرويج والدنمارك في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى إغلاقها. وتزامن ذلك مع هجوم إلكتروني على مطارات بروكسل ومطارات أخرى، مما أدى إلى تعليق عملياتها. يتعامل الغرب مع العواقب المستمرة للهجوم الإلكتروني على شركة Jaguar Land Rover، والذي أدى حتى الآن إلى إغلاق مصانعها لمدة أربعة أسابيع وأجبر الحكومة على النظر في خطة إجازة مؤقتة، أو عقود حكومية مضمونة، للعديد من المقاولين في تلك الشركة".
وبحسب الصحيفة، "هل هذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أشد قسوته، يُدبّر إعصارًا حقيقيًا، لتعطيل الغرب وتشتيته وخداعه؟ أم أنها مجرد سلسلة من الأحداث المصادفة، يربطها الغرب، المُصاب بجنون العظمة السخيف بشأن المصالح الروسية المشروعة، ربطًا مُفاجئًا؟ هل نحن في حالة حرب أم في طريقنا إلى الحرب؟ هل يُهمّ ذلك؟ يمتنع سلاح الجو الروسي بانتظام عن تقديم خطط الطيران، أو تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالطائرات، أو التواصل مع مراقبة الحركة الجوية، لذا، من بعض النواحي، لا جديد في التوغل داخل إستونيا. وحسب تقدير بوتين، إذا انحرفت طائرات ميغ 31 عن المجال الجوي الدولي في رحلة روتينية إلى منطقة كالينينغراد، فإن ذلك كان في أسوأ الأحوال "خطأً من الطيار"."

وتابعت الصحيفة، "بالمثل، ووفقًا للدولة البيلاروسية، حلقت الطائرات المسيّرة التي ظهرت في بولندا فوق المجال الجوي البيلاروسي حتى تداخل التشويش الأوكراني مع أنظمة الملاحة الخاصة بها، فتشتتت. وللأسف، أثر هذا على بولندا. وكما هو الحال دائمًا، لدى روسيا  تفسيرات "مقبولة"، وإن لم تكن بريئة تمامًا، لكل فعل على حدة، ويمكن لمن يميل إلى تصديق تصريحات موسكو أن يلتزم بها. باختصار: "لا شيء يُرى هنا". وليس من المستغرب أن يرى المسؤولون الغربيون الأحداث الأخيرة بشكل مختلف. فقد وصف فليمنغ دريغر، مدير العمليات في جهاز الأمن الدنماركي، سلسلة الأحداث الأخيرة بأنها "ليست بالضرورة هجومًا علينا، بل محاولة لإرهاقنا واختبار مدى رد فعلنا". هناك حقيقة في ذلك، فلا بد أن الروس لاحظوا سرعة ردود فعل الناتو، والأنظمة التي استُخدمت، والأهم من ذلك، تلك التي لم تُستَخدَم، بالإضافة إلى رد الفعل السياسي/العسكري، وخاصةً رد فعل ترامب".

وأضاف الصحيفة، "ما هو هدف حملة بوتين للتخريب، بافتراض أنها ما نواجهه؟ إنها تتوافق مع مبدأ حربي عسكري روسي يُسمى "ماسكيروفكا"، والذي يُترجم غالبًا بالخداع، ولكنه قد يشمل أي شيء من التمويه إلى العمليات تحت راية زائفة. ويشير التفكير الروسي الأحدث إلى أن الهدف الحقيقي من سياسة التمويه، لا سيما على المستوى الاستراتيجي، هو إجبار الخصم أو إقناعه بتنفيذ إرادته. وفي ما يتعلق بالصراع الأوكراني، يتمثل هدف روسيا في ثني دول الناتو عن التدخل الحاسم، ويُقال إن بوتين قد نجح في ذلك. وعلى الرغم من مشاورات المادة الرابعة، لا توجد أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستُساعد أوروبا في التعامل مع استفزازات بوتين. ويأمل الزعيم الروسي ألا تُحشد أوروبا، المُشتتة بسبب أحدث غارة جوية أو هجوم إلكتروني، الموارد اللازمة لدعم أوكرانيا بالشكل الكافي".

وبحسب الصحيفة، "أين ومتى قد يوجه بوتين ضربةً أخرى، هذا أمرٌ غير مؤكد. وفي الحقيقة، دول الناتو قادرةٌ على التحرك، بل ينبغي عليها ذلك. يجب إعادة النظر في تخفيضات الدفاع والأمن والدبلوماسية بوتيرةٍ سريعة. كما ويجب قطع علاقاتنا مع روسيا للحصول على الوقود، ومع الصين، شريكة روسيا في "محور الاضطرابات"."
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
