Advertisement

عربي-دولي

منع ترديد أي شعار أو نشيد.. تعميم جديد من وزارة التربية السورية للمدارس

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1422964-638947546050660417.webp
Doc-P-1422964-638947546050660417.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية تعميماً يتضمن منع ترديد أي شعار أو نشيد في المدارس العامة والخاصة في جميع المراحل التعليمية، وذلك إلى حين اعتماد النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، والشعار الرسمي الخاص بالوزارة وفق الأصول الدستورية والقانونية المقررة.
Advertisement

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى مديري التربية والتعليم في المحافظات أنه يمنع منعاً باتاً في جميع المدارس العامة والخاصة ترديد أي نشيد أو شعار من أي نوع كان، وذلك بناء على مداولات المجلس الأعلى للتربية.

وكلفت الوزارة في تعميمها مديري التربية والتعليم في المحافظات كافة بمتابعة تنفيذ هذا التعميم والتقيد التام بمضمونه، وإعلام الوزارة بأي مخالفة.
مواضيع ذات صلة
بشأن طلب إعادة النظر بنتيجة امتحانات "الترمينال"... تعميم جديد من وزارة التربية
lebanon 24
29/09/2025 15:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
lebanon 24
29/09/2025 15:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
lebanon 24
29/09/2025 15:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لشركات تحويل الأموال والمصارف... تعميم من وزارة الماليّة
lebanon 24
29/09/2025 15:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم

العربية السورية

المجلس الأعلى

السورية

جمهورية

الدستور

ستوري

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:34 | 2025-09-29
07:40 | 2025-09-29
07:20 | 2025-09-29
07:00 | 2025-09-29
06:40 | 2025-09-29
05:58 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24