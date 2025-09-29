منع ترديد أي شعار أو نشيد.. تعميم جديد من وزارة التربية السورية للمدارس

Advertisement

أصدرت تعميماً يتضمن منع ترديد أي شعار أو نشيد في المدارس العامة والخاصة في جميع المراحل التعليمية، وذلك إلى حين اعتماد النشيد الوطني للجمهورية ، والشعار الرسمي الخاص بالوزارة وفق الأصول الدستورية والقانونية المقررة.وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى مديري التربية والتعليم في المحافظات أنه يمنع منعاً باتاً في جميع المدارس العامة والخاصة ترديد أي نشيد أو شعار من أي نوع كان، وذلك بناء على مداولات للتربية.وكلفت الوزارة في تعميمها مديري التربية والتعليم في المحافظات كافة بمتابعة تنفيذ هذا التعميم والتقيد التام بمضمونه، وإعلام الوزارة بأي مخالفة.