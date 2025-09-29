26
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يتصدى لصاروخين أطلقا من شمال غزة
Lebanon 24
29-09-2025
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الجيش
الإسرائيلي
اليوم الاثنين برصد إطلاق صاروخين من شمال
قطاع غزة
باتجاه منطقة ناحل عوز في غلاف غزة، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصاروخين، لكنهما سقطا داخل حدود غزة دون عبور الحدود.
وأضاف الجيش أنه تم تفعيل إنذارات الطوارئ في المناطق المفتوحة وفق الإجراءات المعتمدة لحماية المدنيين، كما أصدر إنذارًا عاجلًا لسكان مدينة غزة يدعوهم إلى إخلاء أحياء الرمال والصبرة ومنطقة الميناء.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 140 هدفًا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار استمرار العمليات العسكرية على القطاع لليوم الـ724 على التوالي، مستخدمًا القصف الجوي والمدفعي المكثف، ما أسفر عن مجازر جديدة في مدينة غزة ومخيمات الوسط، بينها استهداف منازل لعائلات كاملة في حي الدرج ومخيم النصيرات.
