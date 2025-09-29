Advertisement

عربي-دولي

فرضية واردة... هل تضرب أوكرانيا العمق الروسي بأسلحة أميركية؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 09:01
قال المبعوث الأميركي لأوكرانيا كيث كيلوغ في تصريحات على قناة "فوكس نيوز" إن ضرب أوكرانيا للعمق الروسي بأسلحة أميركية فرضية واردة.
وردّا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضدّ روسيا، قال كيلوغ "مع الاطلاع على ما قاله ترامب ونائبه جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، الجواب هو نعم".

وتابع: "استخدموا القدرات للضرب في العمق. ما من حصون منيعة".

وفي تصريحات لـ"فوكس نيوز"، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن واشنطن تدرس مسألة بيع صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى الأوروبيين لتسليمها إلى أوكرانيا.

وصرّح فانس: "كما قال الرئيس ترامب، نحن نتباحث في الأمر"، مشيرا إلى أن واشنطن تنظر في "عدد من المطالب الأوروبية" وسيتّخذ الرئيس "القرار النهائي بما يخدم المصلحة العليا للولايات المتحدة".

وسعت موسكو من جانبها إلى التخفيف من وطأة هذه التصريحات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية الإثنين "ما من ترياق قادر على حلّ الوضع على الجبهة لنظام كييف. وما من سلاح سحري، أكانت صواريخ توماهوك أو صواريخ أخرى. فهي لا تغيّر شيئا".

وتندرج هذه التصريحات في سياق تبدّل ملحوظ للموقف الأميركي من الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه في مقدور أوكرانيا استعادة كامل أراضيها من روسيا "وحتّى أبعد من ذلك"، بعدما بقي يقول لأشهر إن كييف قد تضطر إلى التخلّي عن بعض أراضيها.

وصرّح جاي دي فانس من جهته أن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء موسكو، في حين دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى وقف "المقتلة" في أوكرانيا.
