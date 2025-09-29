Advertisement

عربي-دولي

تشويش إسرائيلي على موقع تتبع سفينة "عمر المختار" لأسطول الصمود المتجهة إلى غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:57
تعرض موقع تتبع سفينة "عمر المختار" لتشويش إلكتروني متعمد مصدره إسرائيل، في محاولة لإعاقة متابعة تحركات السفينة ورصد مسارها البحري.
وأكد طاقم السفينة أن هذه المحاولات لن تثنيهم عن مواصلة رحلتهم، مشددين على أن "المسار نحو غزة واضح، والإصرار على الوصول أكبر من أي محاولات تشويش أو تعطيل".

ويضم أسطول الصمود نحو 45 سفينة تبحر حاليا في اتجاه غزة، ومن المتوقع وصولها خلال ثلاثة أيام، بما في ذلك سفينة "عمر المختار" الليبية التي تواصل تقدمها على نفس المسافة الزمنية.
