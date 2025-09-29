تشويش إسرائيلي على موقع تتبع سفينة "عمر المختار" لأسطول الصمود المتجهة إلى غزة

Advertisement

تعرض موقع تتبع سفينة " " لتشويش إلكتروني متعمد مصدره ، في محاولة لإعاقة متابعة تحركات السفينة ورصد مسارها البحري.وأكد طاقم السفينة أن هذه المحاولات لن تثنيهم عن مواصلة رحلتهم، مشددين على أن "المسار نحو غزة واضح، والإصرار على الوصول أكبر من أي محاولات تشويش أو تعطيل".ويضم أسطول الصمود نحو 45 سفينة تبحر حاليا في اتجاه غزة، ومن المتوقع وصولها خلال ثلاثة أيام، بما في ذلك سفينة "عمر المختار" التي تواصل تقدمها على نفس المسافة الزمنية.