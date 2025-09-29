Advertisement

عربي-دولي

البحرية البريطانية تعلن تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
29-09-2025 | 13:41
أعلنت البحرية البريطانية اليوم الاثنين عن تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن.
وأوضح بيان للبحرية أن السفينة تعرضت لإصابة بقذيفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها في خليج عدن.

وأكدت حركة أنصار الله (الحوثيين) أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العمليات العسكرية على أهداف داخل إسرائيل، وأن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
