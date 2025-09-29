البحرية البريطانية تعلن تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن

Advertisement

أعلنت البحرية اليوم الاثنين عن تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن.وأوضح بيان للبحرية أن السفينة تعرضت لإصابة بقذيفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها في خليج عدن.وأكدت حركة الله (الحوثيين) أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال "منع الملاحة أو المتجهة إلى موانئها في الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العمليات العسكرية على أهداف داخل ، وأن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في ".