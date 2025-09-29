25
عربي-دولي
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تؤكد استمرار الدبلوماسية مع إيران رغم العقوبات
Lebanon 24
29-09-2025
|
14:01
A-
A+
أكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الاثنين، أنها ستواصل استخدام القنوات الدبلوماسية مع
إيران
، على الرغم من إعادة فرض عقوبات
الأمم المتحدة
عليها.
وجاء في بيان مشترك نشرته
وزارة الخارجية
الألمانية
أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية"، مضيفة: "نحث
إيران على
عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانوناً المتعلقة بالضمانات".
وشدد البيان على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار المفضل لمعالجة الخلافات مع
طهران
، مؤكدين أن التعاون هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.
وتابع: "نواصل هدفنا الأساسي المتمثل في منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية".
وشدد البيان: "نحث إيران وجميع
الدول على
الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة".
