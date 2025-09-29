Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تؤكد استمرار الدبلوماسية مع إيران رغم العقوبات

Lebanon 24
29-09-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1423152-638947785846263922.png
Doc-P-1423152-638947785846263922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الاثنين، أنها ستواصل استخدام القنوات الدبلوماسية مع إيران، على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
Advertisement


وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية"، مضيفة: "نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانوناً المتعلقة بالضمانات".


وشدد البيان على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار المفضل لمعالجة الخلافات مع طهران، مؤكدين أن التعاون هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.


وتابع: "نواصل هدفنا الأساسي المتمثل في منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية".


وشدد البيان: "نحث إيران وجميع الدول على الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة".
مواضيع ذات صلة
اتصال مرتقب بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي
lebanon 24
30/09/2025 00:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
التايمز عن دبلوماسي أوروبي: ألمانيا اليوم الرائدة اقتصاديا وفرنسا أمنيا وغدا ستكون فرنسا تابعة في الشأنين
lebanon 24
30/09/2025 00:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ليست نهاية الدبلوماسية
lebanon 24
30/09/2025 00:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا: إيران تستدعي سفرائها في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة للتشاور على خلفية سعي الدول الثلاث لإعادة فرض العقوبات على إيران
lebanon 24
30/09/2025 00:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الألمانية

إيران على

الدول على

دبلوماسي

العقوبات

بريطانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:00 | 2025-09-29
15:51 | 2025-09-29
15:21 | 2025-09-29
15:18 | 2025-09-29
14:45 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24