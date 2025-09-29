ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تؤكد استمرار الدبلوماسية مع إيران رغم العقوبات

Advertisement

وجاء في بيان مشترك نشرته أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية"، مضيفة: "نحث عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانوناً المتعلقة بالضمانات".وشدد البيان على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار المفضل لمعالجة الخلافات مع ، مؤكدين أن التعاون هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.وتابع: "نواصل هدفنا الأساسي المتمثل في منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية".وشدد البيان: "نحث إيران وجميع الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة".