عربي-دولي
ترامب: نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط
Lebanon 24
29-09-2025
|
14:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أننا "نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن
قطاع غزة
".
أضاف: "توصلنا أنا ورئيس
مجلس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
لاتفاق بشأن توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وبشأن
إيران
".
ولفت إلى أنه إذا وافقت
حماس
على هذا الاقتراح فسيفرج عن الرهائن خلال 72 ساعة.
وقال: "نهدف إلى سلام في منطقة
الشرق الأوسط
وناقشنا كيفية إنهاء الحرب في غزة".
تابع: "نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط وبتنا قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة".
وشدد على أنه "إذا رفضت حماس خطة السلام فسيكون لنتنياهو الحق في أي فعل يقوم به".
وأردف: "نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وأنا أتفهم ذلك".
وأعلن أن "الحكومة الجديدة ستتألف من فلسطينيين وخبراء من مختلف أنحاء العالم".
وقال: "الكثير من
الفلسطينيين
يتمنون العيش بسلام وهؤلاء يحظون بدعمي وبعد بضعة أيام يجب أن يصمت الرصاص في غزة".
تابع: "اتوقع أن تصبح إيران جزءًا من “الاتفاقات الإبراهيمية” يوما ما".
وشكر
ترامب
الدول العربية
والإسلامية على دعم المقترح حول غزة.
