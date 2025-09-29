ترامب: نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط

Advertisement

أضاف: "توصلنا أنا ورئيس بنيامين لاتفاق بشأن توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وبشأن ".ولفت إلى أنه إذا وافقت على هذا الاقتراح فسيفرج عن الرهائن خلال 72 ساعة.وقال: "نهدف إلى سلام في منطقة وناقشنا كيفية إنهاء الحرب في غزة".تابع: "نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط وبتنا قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة".وشدد على أنه "إذا رفضت حماس خطة السلام فسيكون لنتنياهو الحق في أي فعل يقوم به".وأردف: "نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وأنا أتفهم ذلك".وأعلن أن "الحكومة الجديدة ستتألف من فلسطينيين وخبراء من مختلف أنحاء العالم".وقال: "الكثير من يتمنون العيش بسلام وهؤلاء يحظون بدعمي وبعد بضعة أيام يجب أن يصمت الرصاص في غزة".تابع: "اتوقع أن تصبح إيران جزءًا من “الاتفاقات الإبراهيمية” يوما ما".وشكر والإسلامية على دعم المقترح حول غزة.