نتنياهو: ندعم خطّة ترامب لإنهاء حرب غزة ولن ننسى 7 تشرين الأول

قال بنيامين نتنياهو إنه "يدعم خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في "، مشيراً إلى أن "رؤية ساهمت في تغيير العالم الأفضل"، وأضاف: "ترامب أعظم صديق حظينا به في ".

وفي تصريح له من ، أعلن نتنياهو أن "خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى"، وتابع: "قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع جنباً إلى جنب".



وأكمل: "سنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام، وخطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح ".



وقال: "خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة ، كما أنّ الهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم. وفي حال رفضت حماس الخطة الأميركية، فسنقوم بإنهاء المهمّة بأنفسنا".



وأردف: "يجب تحقيق كل أهداف الخطة الأميركية بما فيها إنهاء وجود حماس في غزة".



واعتبر نتنياهو أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطراً على وجود "، وقال: "نثمن موقف ترامب من أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط".



ورأى رئيس الوزراء الإسرائيليّ أن "خُطّة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة"، وأضاف: "لن ننسى فظائع 7 تشرين الأول 2023 وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر".



وفي سياقٍ آخر، قال نتنياهو: "أجرينا اتصالا مع رئيس وزراء قطر وأبلغته أننا استهدفنا الإرهابيين وليس قطر ونأسف لخسارة مواطن قطري".