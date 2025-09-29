25
عربي-دولي
نتنياهو: ندعم خطّة ترامب لإنهاء حرب غزة ولن ننسى 7 تشرين الأول
Lebanon 24
29-09-2025
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو إنه "يدعم خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب في
قطاع غزة
"، مشيراً إلى أن "رؤية
ترامب
ساهمت في تغيير العالم الأفضل"، وأضاف: "ترامب أعظم صديق حظينا به في
البيت الأبيض
".
وفي تصريح له من
واشنطن
، أعلن نتنياهو أن "خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى"، وتابع: "قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع
الولايات المتحدة
جنباً إلى جنب".
وأكمل: "سنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام، وخطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح
حماس
".
وقال: "خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة
الفلسطينية
، كما أنّ الهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم. وفي حال رفضت حماس الخطة الأميركية، فسنقوم بإنهاء المهمّة بأنفسنا".
وأردف: "يجب تحقيق كل أهداف الخطة الأميركية بما فيها إنهاء وجود حماس في غزة".
واعتبر نتنياهو أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطراً على وجود
إسرائيل
"، وقال: "نثمن موقف ترامب من أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط".
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيليّ أن "خُطّة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة"، وأضاف: "لن ننسى فظائع 7 تشرين الأول 2023 وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر".
وفي سياقٍ آخر، قال نتنياهو: "أجرينا اتصالا مع رئيس وزراء قطر وأبلغته أننا استهدفنا الإرهابيين وليس قطر ونأسف لخسارة مواطن قطري".
وختم: "يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه
الشرق الأوسط
".
