عربي-دولي

هو أحد أبرز قيادات حماس… الجيش الإسرائيلي يكشف هوية المستهدف في غزة (صور)

Lebanon 24
29-09-2025 | 15:21
Doc-P-1423179-638947822291824818.jpeg
Doc-P-1423179-638947822291824818.jpeg photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، من "اغتيال نائب قائد كتيبة الزيتون" في حركة "حماس"، الذي "قاد عملية تحرير" أسرى إسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، إن الجيش الاسرائيلي والشاباك هاجما الأسبوع الماضي، وقضيا على موسى شلدان، نائب قائد كتيبة الزيتون في "حماس" في مدينة غزة.

و‏زعم الجيش الإسرائيلي أن شلدان، بصفته قائد سرية، "قاد الاقتحام إلى داخل إسرائيل" في يوم 7 تشرين الاول 2023، وكان من "أبرز المسؤولين عن إطلاق بالونات حارقة نحو أراضي الدولة".

كما كان "مسؤولا عن تحرير" أسرى في مدينة غزة، وشارك في مراسم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة، وفق البيان نفسه.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن شلدان نفّذ مخططات عديدة مثل القنص، وزرع العبوات الناسفة، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة. وكان "مسؤولا عن برنامج مجمّعات القتال التابعة لحماس في حي الزيتون". وفي الماضي "شغل منصب مسؤول الاستخبارات في الكتيبة وأيضا نائب قائد سرية".


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24