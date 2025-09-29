هو أحد أبرز قيادات حماس… الجيش الإسرائيلي يكشف هوية المستهدف في غزة (صور)

أعلن الجيش أنه تمكن بالتعاون مع جهاز " "، من "اغتيال نائب قائد كتيبة " في حركة " "، الذي "قاد عملية تحرير" أسرى إسرائيليين.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، إن الجيش الاسرائيلي والشاباك هاجما الأسبوع الماضي، وقضيا على موسى شلدان، نائب قائد كتيبة الزيتون في "حماس" في مدينة غزة.



و‏زعم الجيش الإسرائيلي أن شلدان، بصفته قائد سرية، "قاد الاقتحام إلى داخل " في يوم 7 تشرين الاول 2023، وكان من "أبرز المسؤولين عن إطلاق بالونات حارقة نحو ".



كما كان "مسؤولا عن تحرير" أسرى في مدينة غزة، وشارك في مراسم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة، وفق البيان نفسه.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن شلدان نفّذ مخططات عديدة مثل القنص، وزرع العبوات الناسفة، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة. وكان "مسؤولا عن برنامج مجمّعات القتال التابعة لحماس في ". وفي الماضي "شغل منصب مسؤول الاستخبارات في الكتيبة وأيضا نائب قائد سرية".







