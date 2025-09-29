هو أحد أبرز قيادات حماس… الجيش الإسرائيلي يكشف هوية المستهدف في غزة (صور)

#عاجل إغلاق الحساب: جيش الدفاع والشاباك يقضيان على نائب قائد كتيبة الزيتون في حماس الإرهابية الذي أشرف على عمليات إطلاق سراح مختطفين
🔻هاجم جيش الدفاع والشاباك الأسبوع الماضي وقضيا على الإرهابي المدعو موسى شلدان، نائب قائد كتيبة الزيتون في حماس الإرهابية في مدينة غزة.
⭕️المدعو… pic.twitter.com/SUql4K57Ki
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 29, 2025
