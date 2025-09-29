25
عربي-دولي
إسرائيليون يتظاهرون أمام السفارة الأميركية للمطالبة بضغط ترامب على نتنياهو بشأن خطة غزة
Lebanon 24
29-09-2025
|
14:10
تظاهر عدد من الإسرائيليين، اليوم الاثنين، أمام السفارة الأميركية في
تل أبيب
، مطالبين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالضغط على رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
للموافقة على خطته لإنهاء حرب غزة.
وذكر مراسل
وكالة فرانس برس
من أمام السفارة أن الحشد كان يهتف "الآن، الآن"، وذلك فيما كان
ترامب
ونتنياهو مجتمعين في
البيت الأبيض
.
وقال أحد المتظاهرين مخاطبا الحشد "لا تسمحوا بأية محاولة لتخريب (الخطة)".
وحمل المتظاهرون لافتة كُتب عليها "أيها
الرئيس ترامب
، اصنع التاريخ. أعدهم إلى ديارهم الآن".
