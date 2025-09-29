إسرائيليون يتظاهرون أمام السفارة الأميركية للمطالبة بضغط ترامب على نتنياهو بشأن خطة غزة

Advertisement

وذكر مراسل من أمام السفارة أن الحشد كان يهتف "الآن، الآن"، وذلك فيما كان ونتنياهو مجتمعين في .وقال أحد المتظاهرين مخاطبا الحشد "لا تسمحوا بأية محاولة لتخريب (الخطة)".وحمل المتظاهرون لافتة كُتب عليها "أيها ، اصنع التاريخ. أعدهم إلى ديارهم الآن".