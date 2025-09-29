Advertisement

عربي-دولي

حماس تؤكد: لم نتلقَ بعد خطة ترامب المكتوبة لوقف الحرب في غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 15:51
أعلن مسؤول في حركة حماس، مساء الاثنين، أن الحركة لم تتلقَ بعد خطة السلام المكتوبة التي أعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.
من جهتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن "مصر وقطر سلمتا حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي".


وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق، خطة ترامب لإنهاء القتال في قطاع غزة، وذلك إثر مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
