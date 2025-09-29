25
خاص
اعتراف إسرائيلي جديد عن "حماس".. "جيروزاليم بوست" تعلنه
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-09-2025
|
12:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدث فيه عن وضع حركة "
حماس
" في
قطاع غزة
وسط الحرب الإسرائيلية المُستمرّة هناك.
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
نقل عن الخبير في شؤون "حماس" الاقتصادية إيال عوفر قوله عبر إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية إنه "بعد عامين من الحرب في قطاع غزة، لا تزال حماس قائمة، تسيطر على القطاع، وتحتجز رهائن إسرائيليين".
وناقش عوفر أيضاً إمكانية قبول "حماس" مقترحا لإنهاء الحرب، وأوضح قائلًا: "هذا هو الأهم بالنسبة لحماس. أعتمد في تقديري على معلومات علنية.. إنهم يتحدثون فيما بينهم".
مع هذا، أوضح عوفر أن حكم حماس "ينهار منذ ما يقرب من 6 أشهر" بسبب قيام
إسرائيل
بتصفية "جميع أفراد الحياة المدنية، ورجال المال، ورجال الشرطة".
إلى ذلك، تقول "جيروزاليم" إن "حماس حشدت أكثر من 10 آلاف مقاتل، فيما تشير بعض التقارير إلى أنهم 20 ألفاً. أيضاً، هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بنقل العديد منهم، حاملين أسلحة، إلى المواصي، وهي منطقة إنسانية مُخصصة، ودير البلح، وهي منطقة وسط غزة.
وحث عوفر المسؤولين الإسرائيليين على عدم التفكير على المدى
القصير
فقط، مشيراً إلى أن "حماس" تدرك أنها لن تبقى في السلطة داخل غزة، لكنها تفكر على المدى البعيد، وأضاف: "إن الحركة تخطط بالفعل للاستيلاء على السلطة مُجدداً في غزة خلال 5 إلى عشر سنوات، وكل ما يُقال عن اختفاء حماس لا علاقة له بالواقع".
من ناحيتها، تقولُ صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" إنَّ "حماس تُدرك أن حربها ضد الجيش
الإسرائيلي
غير مُتكافئة"، وأضافت: "إن قوة الجيش الإسرائيلي النارية وقوته تفوق قوة حماس بمئات المرات. لذلك، سعت حماس إلى الاستفادة من حصار حوالى مليون غزاوي داخل المدينة ومحيطها المباشر. لقد استندت حماس إلى قدرتها على شن حرب عصابات فعّالة، تحت غطاء تمركزها بين السكان المدنيين، وشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إطلاق قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات على قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب شن غارات على القوات المتمركزة في القطاع".
وتابعت: "لقد بذلت حماس جهوداً حثيثة لمنع السكان المدنيين من مغادرة المنطقة. كذلك، استغلت الحركة الكثافة السكانية العالية في مدينة غزة ومخيم الشاطئ لبناء منظومة دفاعية فعالة، ضد قوات الجيش الإسرائيلي. كذلك، قدّرت حماس أيضًا أن الجيش الإسرائيلي لن يدخل مدينة غزة لإجراء مناورة عسكرية حقيقية هناك، كما فعل في
رفح
وخان يونس وبيت حانون".
وأكملت: "الأيام المقبلة حاسمة. بإمكان إسرائيل الآن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وتحديد نتائج القتال، وهذا يتطلب من قوات الجيش الإسرائيلي أن تكون المناورة فعّالة ومنضبطة في عملياتها، لمنع حماس من انتزاع مكاسب تكتيكية على الأرض".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
يديعوت أحرونوت
الإسرائيلية
الإسرائيلي
خان يونس
قطاع غزة
بات على
لبنان24
تابع
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
