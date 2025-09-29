Advertisement

عربي-دولي

ماكرون رحّب بالتزام ترامب بإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 18:09
رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.
وقال: "أتمنّى أن تنخرط إسرائيل بحزم على هذا الأساس، ليس أمام حماس خيار سوى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتّباع هذا المسار".

وأضاف: "يجب أن تتيح هذه العناصر إجراء مناقشات معمّقة مع جميع الشركاء المعنيين من أجل بناء سلام دائم في المنطقة، يقوم على حل الدولتين وعلى العناصر التي أقرّتها 142 دولة في الأمم المتحدة بمبادرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية".

