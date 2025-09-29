ماكرون رحّب بالتزام ترامب بإنهاء الحرب في غزة

Advertisement

رحّب ماكرون بالتزام الرئيس بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.وقال: "أتمنّى أن تنخرط بحزم على هذا الأساس، ليس أمام خيار سوى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتّباع هذا المسار".وأضاف: "يجب أن تتيح هذه العناصر إجراء مناقشات معمّقة مع جميع الشركاء المعنيين من أجل بناء سلام دائم في المنطقة، يقوم على حل الدولتين وعلى العناصر التي أقرّتها 142 دولة في بمبادرة من والمملكة العربية ".