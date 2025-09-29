تحسباً لضربة أميركية.. فنزويلا تلوّح بإعلان حالة الطوارئ

Advertisement

قال إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّباً لما أسماه "عدواناً" أميركياً، وذلك بعد سلسلة ضربات أميركية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من ، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي يوم الاثنين.وقالت رودريغيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسوماً يمنحه "صلاحيات خاصة" بصفته للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال "تجرّأت على مهاجمة وطننا"، بحسب تعبيرها.وأعربت رودريغيز عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفاً واحداً خلف مادورو إذا وقع "هجوم أميركي". وقالت إن "فنزويلا موحّدة في الدفاع عن وطننا"، مضيفةً: "لن نتخلى أبداً عن وطننا".