عربي-دولي

تحسباً لضربة أميركية.. فنزويلا تلوّح بإعلان حالة الطوارئ

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:04
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّباً لما أسماه "عدواناً" أميركياً، وذلك بعد سلسلة ضربات أميركية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي رودريغيز يوم الاثنين.
وقالت رودريغيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسوماً يمنحه "صلاحيات خاصة" بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال "تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا"، بحسب تعبيرها.

وأعربت رودريغيز عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفاً واحداً خلف مادورو إذا وقع "هجوم أميركي". وقالت إن "فنزويلا موحّدة في الدفاع عن وطننا"، مضيفةً: "لن نتخلى أبداً عن وطننا".
 
لكن مصدراً حكومياً أفاد لوكالة الأنباء الفرنسية بأن مادورو لم يوقّع المرسوم بعد. وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت". (العربية)
 
Venezuela's Vice President Delcy Rodriguez holds a document as she speaks during a meeting with accredited diplomatic representatives in Caracas on September 29, 2025. Venezuelan President Nicolas Maduro is ready to declare a state of emergency over the threat of US aggression following a spate of deadly US strikes on suspected Venezuelan drug boats, Vice President Delcy Rodriguez said on Monday. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
