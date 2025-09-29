Advertisement

عربي-دولي

"حادث استثنائي"... هذا ما حصل عند الحدود المصرية – الإسرائيلية!

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:04
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عن حادث استثنائي على الحدود مع مصر، أدى إلى مقتل شخص يُشتبه بتورطه في تهريب طائرات مسيّرة، فيما تمكّن آخر من الهرب.
وجاء في البيان: "رصدت وحدات المراقبة الإسرائيلية تحركات لمجموعة قرب الحدود، ما دفع القوات إلى التحرك نحو الموقع".

وأضاف: "أثناء محاولة المشتبه بهم الفرار، اصطدمت سيارتهم بمركبة تابعة للجيش وانقلبت، ما أدى إلى مقتل أحدهم على الفور، في حين نجح آخر في الهروب".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف قواته خلال العملية، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث وظروف محاولة التهريب.
