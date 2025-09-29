"حادث استثنائي"... هذا ما حصل عند الحدود المصرية – الإسرائيلية!

Advertisement

وجاء في البيان: "رصدت وحدات المراقبة تحركات لمجموعة قرب الحدود، ما دفع القوات إلى التحرك نحو الموقع".وأضاف: "أثناء محاولة المشتبه بهم الفرار، اصطدمت سيارتهم بمركبة تابعة للجيش وانقلبت، ما أدى إلى مقتل أحدهم على الفور، في حين نجح آخر في الهروب".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف قواته خلال العملية، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث وظروف محاولة التهريب.