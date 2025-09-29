Advertisement

عربي-دولي

في هجمات مضادة شرقاً.. أوكرانيا تُعلن استعادة أكثر من 170 كيلومتراً مربعاً

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:10
Doc-P-1423247-638948096336093035.jpg
Doc-P-1423247-638948096336093035.jpg photos 0
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا استعادت أكثر من 170 كيلومتراً مربعاً من الأراضي بالقرب من بلدة دوبروبيليا في الشرق خلال هجمات مضادة حديثة.
وقال زيلينسكي في خطابه المصور: "اعتباراً من بداية هذا اليوم، حررت قواتنا أكثر من 174 كيلومتراً مربعاً منذ بدء العملية، وتم تطهير أكثر من 194 كيلومتراً مربعاً" من القوات الروسية.

وأضاف أن القوات الروسية خسرت ما يقرب من 3200 جندي خلال العملية.

وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية تواجه ظروفاً صعبة على عدة جبهات، بما في ذلك قرب مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الحدودية، وفي مناطق بين دونيتسك ودنيبروبتروفسك. (العربية) 
