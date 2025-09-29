في هجمات مضادة شرقاً.. أوكرانيا تُعلن استعادة أكثر من 170 كيلومتراً مربعاً

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني أن استعادت أكثر من 170 كيلومتراً مربعاً من الأراضي بالقرب من بلدة دوبروبيليا في الشرق خلال هجمات مضادة حديثة.وقال في خطابه المصور: "اعتباراً من بداية هذا اليوم، حررت قواتنا أكثر من 174 كيلومتراً مربعاً منذ بدء العملية، وتم تطهير أكثر من 194 كيلومتراً مربعاً" من القوات الروسية.وأضاف أن القوات الروسية خسرت ما يقرب من 3200 جندي خلال العملية.وأشار زيلينسكي إلى أن القوات تواجه ظروفاً صعبة على عدة جبهات، بما في ذلك قرب مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الحدودية، وفي مناطق بين دونيتسك ودنيبروبتروفسك. (العربية)