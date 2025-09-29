جنوح سفينة شحن هولندية بعد هجوم في خليج عدن

Advertisement

وأوضحت مهمة "أسبيدس" الأوروبية، في سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس" مساء الاثنين، أن السفينة التجارية MV MINERVAGRACHT اندفعت في عرض البحر بعد فقدان طاقمها السيطرة عليها، إثر اندلاع حريق فيها عقب الهجوم في خليج عدن.وأضافت أن السفينة، التي ترفع ، لم تطلب أي حماية من الأوروبية المنتشرة في المنطقة.وأشارت "أسبيدس" إلى أنها تجري في الوقت الراهن، بالتنسيق مع السلطات الأوروبية والإقليمية، تقييماً مستمراً للوضع، مضيفةً: "نحن على أهبة الاستعداد لتسهيل أي إجراءات بشأن السفينة وطاقمها".وجددت القوة البحرية الأوروبية التزامها "بحماية الحياة البشرية في البحر والمساهمة في حرية الملاحة في أعالي البحار".وأجلى رجال إنقاذ طاقم السفينة المؤلف من 19 فرداً، وهم من وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا. وذكرت "أسبيدس" أن أحدهم حالته مستقرة، بينما أصيب آخر بجروح خطيرة ويجري نقله إلى جيبوتي.