ويتكوف يكشف: رد "حماس" المبدئي على خطة ترامب "إيجابي" جداً

Advertisement

أعلن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ان رد حركة " " المبدئي على خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة "إيجابي جدا".وأضاف ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أمس الإثنين، ان "رد حركة حماس المبدئي على خطة الرئيس عبر قطر ومصر إيجابي جدا، رغم عدم تقديم موقف نهائي بعد".وأكد ويتكوف أن ترامب "يريد سلاما كاملا لا يقتصر على غزة بل يشمل ، وقد ينعكس حتى على وأوكرانيا".وعبّر ويتكوف عن تفاؤله بنجاح خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، مضيفا: "لدي أمل كبير بنجاحها".وتابع قائلا: "لدينا دعم واسع النطاق من دول الخليج العربية ومن وتواصل مباشر مع بريطانيا وفرنسا".واختتم بالقول: "ما زالت هناك تفاصيل تحتاج عملا، لكنني متفائل بطبيعة الرئيس ترامب، وقدرته على دفع الجميع نحو اتفاق نهائي".وكان ترامب قال مساء أمس الإثنين، إن "اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام"، مشيرا إلى أنه متفائل بالحصول على "جواب إيجابي" من حماس بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة.وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام".وشكر ترامب نتنياهو "على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة.. وأشكر اقتراحات والإسلامية والحلفاء الأوروبيين لتطوير الاقتراح الحالي للسلام".وأكد: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن قطاع غزة.. إذا وافقت حماس على الاقتراح، سيفرج عن الرهائن خلال 72 ساعة".وأبرز أن: "الدول العربية والإسلامية تعهدت بنزع السلاح من غزة ونزع سلاح حماس وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى بشكل فوري، ونحن نعوّل على هذه الدول في التعامل مع حماس.. وبحسب ما سمعت، فإن حماس تريد أيضا تحقيق ذلك(سكاي نيوز)".