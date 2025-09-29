Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف يكشف: رد "حماس" المبدئي على خطة ترامب "إيجابي" جداً

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1423253-638948104496441971.jpg
Doc-P-1423253-638948104496441971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ان رد حركة "حماس" المبدئي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة "إيجابي جدا".
Advertisement

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أمس الإثنين، ان "رد حركة حماس المبدئي على خطة الرئيس ترامب عبر قطر ومصر إيجابي جدا، رغم عدم تقديم موقف نهائي بعد".

وأكد ويتكوف أن ترامب "يريد سلاما كاملا لا يقتصر على غزة بل يشمل الشرق الأوسط، وقد ينعكس حتى على روسيا وأوكرانيا".

وعبّر ويتكوف عن تفاؤله بنجاح خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، مضيفا: "لدي أمل كبير بنجاحها".

وتابع قائلا: "لدينا دعم واسع النطاق من دول الخليج العربية ومن الأوروبيين وتواصل مباشر مع بريطانيا وفرنسا".

واختتم بالقول: "ما زالت هناك تفاصيل تحتاج عملا، لكنني متفائل بطبيعة الرئيس ترامب، وقدرته على دفع الجميع نحو اتفاق نهائي".

وكان ترامب قال مساء أمس الإثنين، إن "اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام"، مشيرا إلى أنه متفائل بالحصول على "جواب إيجابي" من حماس بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام".

وشكر ترامب نتنياهو "على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة.. وأشكر اقتراحات الدول العربية والإسلامية والحلفاء الأوروبيين لتطوير الاقتراح الحالي للسلام".

وأكد: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن قطاع غزة.. إذا وافقت حماس على الاقتراح، سيفرج عن الرهائن خلال 72 ساعة".

وأبرز أن: "الدول العربية والإسلامية تعهدت بنزع السلاح من غزة ونزع سلاح حماس وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى بشكل فوري، ونحن نعوّل على هذه الدول في التعامل مع حماس.. وبحسب ما سمعت، فإن حماس تريد أيضا تحقيق ذلك(سكاي نيوز)".

مواضيع ذات صلة
قطر: رد حماس الأخير كان إيجابياً جداً
lebanon 24
30/09/2025 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف: سنتوصل "قريبا جدا" لاتفاق بشأن غزة
lebanon 24
30/09/2025 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تعد بدراسة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
30/09/2025 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": ردّ "حماس" يضيق الفجوات بشكل كبير مع إسرائيل
lebanon 24
30/09/2025 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الأوروبيين

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:52 | 2025-09-30
03:33 | 2025-09-30
03:30 | 2025-09-30
03:29 | 2025-09-30
03:22 | 2025-09-30
03:08 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24