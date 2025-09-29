Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون يمنح رايثيون عقدًا بـ5 مليارات دولار لإنتاج مسيّرات "كويوت"

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:24
أعلن البنتاغون عن منح شركة "رايثيون"، التابعة لمجموعة الأسلحة الأميركية العملاقة "RTX Corporation"، عقداً بقيمة 5 مليارات دولار لتصنيع مسيّرات من طراز "كويوت".
وبحسب البيان، يشمل العقد تمويل إنتاج منصات الإطلاق، والطائرات المسيّرة، إضافةً إلى محطات الرادار المرتبطة بها.


ولم يحدد عدد هذه الطائرات بدقة، ومن المتوقع إتمام العقد بحلول 28 أيلول 2033.


وتتوفر هذه الطائرة المسيّرة القابلة بنسختين، للاشتباك مع طائرات العدو المسيّرة والعمل كجهاز تشويش، وللاستطلاع والمراقبة والاتصالات، بالإضافة إلى ضرب أهداف أرضية.
