بعد إعلان خطة ترامب للسلام في غزة.. ترحيب عربي ودولي

Advertisement

لاقى اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة بين وحركة حماس ترحيبا دوليا.فقد أكدت استعدادها لدعم خطة ترامب للسلام، حيث قال متحدث باسم المنظمة للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال حول خطة ترامب: "نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك، كما تتوقع، بتوفير المساعدات الإنسانية".وذكر مكتب رئيسة وزراء إيطاليا أمس الإثنين أن بلادها ترحب باقتراح ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وأبدت استعدادها للقيام بدورها، بالتنسيق الوثيق مع والشركاء والجهات الفاعلة في المنطقة.وأوضح المكتب في بيان أن "الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن يمثل نقطة تحول، مما يتيح وقفا دائما للأعمال القتالية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووصولا إنسانيا كاملا وآمنا للسكان المدنيين".من جانبه رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بتعهد ترامب إنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع الرهائن، وذلك تعليقا على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي.وكتب ماكرون على منصة إكس: "آمل بالتزام اسرائيلي حاسم على هذا الأساس. لا خيار آخر لحماس سوى أن تفرج فورا عن جميع الرهائن وتلتزم هذه الخطة".وأكد أنه "يجب أن تتيح هذه العناصر نقاشا معمقا مع جميع الشركاء المعنيين لبناء سلام دائم في المنطقة".بدوره، أشاد توني بلير بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي من المقرر أن يؤدي فيها رئيس الوزراء الأسبق دورا رئيسيا، واصفا إياها بأنها "شجاعة وذكية".وأفاد بلير في بيان "لقد عرض الرئيس ترامب خطة شجاعة وذكية، يمكن إذا تم الاتفاق عليها أن تُنهي الحرب، وتُدخل الإغاثة الفورية لقطاع غزة، وتمنح فرصة لمستقبل أكثر إشراقا وأفضل لسكانه، مع ضمان الأمن المطلق والمستمر لإسرائيل والإفراج عن جميع الرهائن".ووفق الخطة، فمن المقرر أن يكون بلير عضوا في "مجلس إدارة السلام" الذي سيشرف على المرحلة الانتقالية في غزة وسيرأسه ترامب.وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرحبا بجهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة: "ندعو جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأميركية لإتمام هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع. على حماس الآن الموافقة على الخطة وإنهاء المعاناة، وذلك بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين".وشدد ستارمر على دعمه القوي لجهود ترامب لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة.من جهتها، أصدرت الحكومة النرويجية بيانا رحبت فيه بخطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها "على اتصال وثيق بالشركاء في المنطقة وخارجها بشأن التقدم للأمام".أما رئيس المجلس أنطونيو كوستا فقد حض كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية" بعد إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة.وأعربت البحرينية عن "ترحيب مملكة البحرين بخطة السلام المقدمة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية، باعتبارها مبادرة إيجابية لتحقيق الأمن والسلام في منطقة ".من جانبه، وصف الألماني يوهان فاديفول، الإثنين، اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة بأنه "فرصة فريدة" تبعث الأمل في نفوس مئات الآلاف الذين يعانون في القطاع.ودعا وزير الخارجية حركة حماس إلى قبول الخطة، وناشد كل من يملك نفوذا عليها الضغط عليها للتحرك.(سكاي نيوز)