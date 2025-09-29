Advertisement

عربي-دولي

في بيان... السلطة الفلسطينية ترحّب بجهود ترامب لوقف الحرب في غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:41
رحّبت السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين، بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عنها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة".


وأعربت السلطة الفلسطينية عن ثقتها بقدرة ترامب "على إيجاد طريق نحو السلام". كما شددت على "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".


وأكدت السلطة الفلسطينية التزامها بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائها للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن "تمهيد الطريق لسلام عادل على أساس حل الدولتين".


وتعهّدت بالاضطلاع بالإصلاحات المطلوبة من جانب الولايات المتحدة، مؤكدةً رغبتها في إقامة دولة فلسطينية "حديثة، ديمقراطية، ومنزوعة السلاح، ملتزمة بالتعددية والتداول السلمي للسلطة".


كما تعهدت بالالتزام بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وبإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، يخضع للتدقيق الدولي.


وكان البيت الأبيض قد نشر، في وقت سابق من يوم الاثنين، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف القتال في قطاع غزة.


وأعلن ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أن الخطة حظيت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنها ما زالت بانتظار موافقة حركة حماس.
