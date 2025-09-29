في بيان... السلطة الفلسطينية ترحّب بجهود ترامب لوقف الحرب في غزة

Advertisement

وجاء في بيان صادر عنها، نقلته الرسمية الفلسطينية "وفا"، "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة".وأعربت السلطة الفلسطينية عن ثقتها بقدرة ترامب "على إيجاد طريق نحو السلام". كما شددت على "أهمية الشراكة مع في تحقيق السلام في المنطقة".وأكدت السلطة الفلسطينية التزامها بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائها للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن "تمهيد الطريق لسلام أساس حل الدولتين".وتعهّدت بالاضطلاع بالإصلاحات المطلوبة من جانب الولايات المتحدة، مؤكدةً رغبتها في إقامة دولة فلسطينية "حديثة، ديمقراطية، ومنزوعة السلاح، ملتزمة بالتعددية والتداول السلمي للسلطة".كما تعهدت بالالتزام بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وبإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، يخضع للتدقيق الدولي.وكان قد نشر، في وقت سابق من يوم الاثنين، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف القتال في قطاع غزة.وأعلن ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أن الخطة حظيت بموافقة بنيامين نتنياهو، إلا أنها ما زالت بانتظار موافقة حركة .