مجلس سلام بقيادة ترامب لوقف حرب غزة.. هذا دوره

كشف أمس الإثنين عن خطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، تضمنت إنشاء "مجلس سلام" بقيادة الرئيس الأميركي ، ويضم رئيس الوزراء السابق توني بلير، في دور غير محدد.وجاء في مقترح للسلام في غزة: "ستحكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين"، على الرغم من أنه لا يذكر بالاسم أي فلسطيني أو مجموعة فلسطينية قد تشارك في المرحلة الانتقالية.وستشرف على اللجنة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام" وسيرأسها ترامب وستضم رؤساء دول وأعضاء آخرين، بمن فيهم بلير.وستتولى اللجنة مسؤولية الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في غزة، وستتألف من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لم يتم تحديدهم، علما أنه لن يكون لحماس أي دور في حكم غزة.وستضع هذه المجموعة إطار العمل وتتولى تمويل إعادة تطوير غزة إلى أن تخضع السلطة لإصلاحات كبيرة.وسيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال تشكيل لجنة من الخبراء "الذين ساعدوا في إقامة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في " كما سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع معدلات رسوم جمركية ورسوم دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.وجاء في الخطة أن بعض المقترحات والأفكار الاستثمارية قد تمت صياغتها من قبل مجموعات دولية، لم يتم تحديدها.ما هو أحدث نشاط لبلير بشأن غزة؟في أواخر الشهر الماضي، زار بلير البيت الأبيض للقاء ترامب.وقال معهد توني بلير للأبحاث إنه "أجرى عددا من الاتصالات مع مجموعات مختلفة بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب".وكشفت تقارير صحفية، أواخر أغسطس الماضي، تفاصيل الاجتماع الذي جمع بين الرئيس ترامب وبلير، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، وعدد من المسؤولين، في البيت الأبيض.وذكرت التقارير، أن المحادثة تمحورت حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وناقشت سبل إعادة إعمار قطاع غزة بعد أن دمر جراء القصف ، إضافة إلى مستقبل السلطة بعد نهاية الحرب.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن المناقشات تناولت خطة "اليوم التالي"، إلى جانب الأزمة المستمرة في قطاع غزة، خاصة كيفية زيادة المساعدات الغذائية، وما يمكن فعله لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة .كما ذكرت صحيفة "التايمز" أن بلير يعمل على خطط لتحويل المنطقة المدمرة بالحرب، في قطاع غزة، إلى "مركز تجاري حديث ووجهة سياحية".وشملت المحادثات بين بلير وترامب خططا لزيادة المساعدات الإنسانية، بحسب صحيفة "التليغراف".وأشاد بلير أمس الإثنين بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واصفا إياها بأنها "شجاعة وذكية".(سكاي نيوز)