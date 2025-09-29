نتنياهو يُشيد بخطة ترامب: عزلنا "حماس"

Advertisement

في بيان مصور من ، أشاد بنيامين نتنياهو بخطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.وقال نتنياهو في فيديو نشره على صفحته في "إكس": "لقد كانت زيارة تاريخية. بدلا من أن تعزلنا ، قلبنا الأمور، ونجحنا في عزلها".وأضاف نتنياهو: "الآن، يضغط العالم أجمع على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ، لإعادة جميع الأسرى"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف " الذي نشر الفيديو أيضا.وتابع قائلا: "سنعارض قيام دولة فلسطينية، لأن ذلك سيكون بمثابة مكافئة للإرهاب".وفي وقت سابق، شدّد نتنياهو على أنه لن يكون للسلطة أي دور في من دون تغيير جذري.وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب أنه "سيكون لغزة إدارة مدنية وسلمية لن تقودها لا حماس ولا السلطة الفلسطينية".وأضاف مخاطبا ترامب: "بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، أقدر موقفكم الصلب لجهة أنه لن يكون لها أي دور في غزة من دون أن تشهد تحولا فعليا وجذريا وحقيقيا".ووفق نتنياهو فإن إسرائيل "ستحتفظ بالمسؤولية عن الأمن" في قطاع غزة بموجب الخطة الأميركية للسلام، محذرا من أن الدولة العبرية "ستنهي المهمة" إذا رفضت حماس الخطة.وتابع نتنياهو قائلا: "سيتم نزع سلاح حماس. غزة ستكون خالية من السلاح. ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية عن الأمن، بما يشمل منطقة أمنية في المنظور. انسحاب إسرائيل مرتبط بحجم نزع سلاح حماس".واختتم تصريحاته قائلا: "إذا رفضت حماس خطتك، سيدي الرئيس، أو إذا ادعت القبول بها ثم بذلت كل ما في وسعها لمواجهتها، فستنهي إسرائيل المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك في شكل سهل، أو يمكن القيام به في شكل صعب، ولكنه سيُنجز".ونشر خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية. (سكاي نيوز)