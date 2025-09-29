Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: مستعدون لدعم خطة ترامب للسلام في غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1423270-638948123444756522.webp
Doc-P-1423270-638948123444756522.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ضوء اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس، أكدت الأمم المتحدة دعمها لهذه الجهود.
Advertisement

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك رداً على سؤال حول خطة ترامب: "نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك بتوفير المساعدات الإنسانية".

وأضاف المتحدث: "كما تعلمون، كانت الأمم المتحدة تتابع جميع جهود الوساطة المختلفة التي قام بها مختلف الوسطاء، سواء كنا نتحدث عن هذا الجهد الذي قامت به الولايات المتحدة أو جهود أخرى قامت بها قطر ومصر".

وينص اقتراح ترامب للسلام، الذي نشره البيت الأبيض الاثنين قبل فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنه إذا وافق الجانبان على هذا الاقتراح، فإن الحرب ستنتهي على الفور.
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي: المجلس يؤكد دعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
30/09/2025 11:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: 14 دولة في مجلس الأمن تعارض خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة
lebanon 24
30/09/2025 11:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: لدعم وحدات الدرك في لبنان
lebanon 24
30/09/2025 11:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني ميرتس: ألمانيا مستعدة لتقديم مساهمة ملموسة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
30/09/2025 11:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:52 | 2025-09-30
03:33 | 2025-09-30
03:30 | 2025-09-30
03:29 | 2025-09-30
03:22 | 2025-09-30
03:08 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24