الأمم المتحدة: مستعدون لدعم خطة ترامب للسلام في غزة

في ضوء اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة بين وحركة ، أكدت دعمها لهذه الجهود.وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في رداً على سؤال حول خطة : "نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك بتوفير المساعدات الإنسانية".وأضاف المتحدث: "كما تعلمون، كانت الأمم المتحدة تتابع جميع جهود الوساطة المختلفة التي قام بها مختلف الوسطاء، سواء كنا نتحدث عن هذا الجهد الذي قامت به أو جهود أخرى قامت بها قطر ومصر".وينص اقتراح ترامب للسلام، الذي نشره الاثنين قبل فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي بين ترامب ورئيس الوزراء ، على أنه إذا وافق الجانبان على هذا الاقتراح، فإن الحرب ستنتهي على الفور.