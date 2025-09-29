28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة: مستعدون لدعم خطة ترامب للسلام في غزة
Lebanon 24
29-09-2025
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ضوء اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء حرب غزة بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، أكدت
الأمم المتحدة
دعمها لهذه الجهود.
Advertisement
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في
نيويورك
رداً على سؤال حول خطة
ترامب
: "نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك بتوفير المساعدات الإنسانية".
وأضاف المتحدث: "كما تعلمون، كانت الأمم المتحدة تتابع جميع جهود الوساطة المختلفة التي قام بها مختلف الوسطاء، سواء كنا نتحدث عن هذا الجهد الذي قامت به
الولايات المتحدة
أو جهود أخرى قامت بها قطر ومصر".
وينص اقتراح ترامب للسلام، الذي نشره
البيت الأبيض
الاثنين قبل فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي بين ترامب ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، على أنه إذا وافق الجانبان على هذا الاقتراح، فإن الحرب ستنتهي على الفور.
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي: المجلس يؤكد دعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي: المجلس يؤكد دعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة
30/09/2025 11:10:49
30/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: 14 دولة في مجلس الأمن تعارض خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة
Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: 14 دولة في مجلس الأمن تعارض خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة
30/09/2025 11:10:49
30/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: لدعم وحدات الدرك في لبنان
Lebanon 24
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: لدعم وحدات الدرك في لبنان
30/09/2025 11:10:49
30/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني ميرتس: ألمانيا مستعدة لتقديم مساهمة ملموسة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
المستشار الألماني ميرتس: ألمانيا مستعدة لتقديم مساهمة ملموسة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
30/09/2025 11:10:49
30/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
Lebanon 24
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
03:52 | 2025-09-30
30/09/2025 03:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة
03:33 | 2025-09-30
30/09/2025 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
03:30 | 2025-09-30
30/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوليوود في أزمة.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الأفلام المصورة خارج أميركا
Lebanon 24
هوليوود في أزمة.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الأفلام المصورة خارج أميركا
03:29 | 2025-09-30
30/09/2025 03:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية
Lebanon 24
شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية
03:22 | 2025-09-30
30/09/2025 03:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صورة وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:52 | 2025-09-30
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
03:33 | 2025-09-30
ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة
03:30 | 2025-09-30
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
03:29 | 2025-09-30
هوليوود في أزمة.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الأفلام المصورة خارج أميركا
03:22 | 2025-09-30
شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية
03:08 | 2025-09-30
كيف علّق الاتحاد الأوروبي على خطة ترامب بشأن غزة؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24