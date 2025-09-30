Advertisement

في خطاب نادر أمام الأمم المتحدة.. كوريا الشمالية: لن نتخلى عن سلاحنا النووي

30-09-2025 | 00:22
شدّد نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في خطاب نادر أمام الأمم المتحدة، على أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية، لكنه ترك المجال مفتوحاً أمام الدبلوماسية.
وتوجّه نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية كيم سون غيونغ إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً بأن المهمة عادة ما كان يضطلع بها سفير بلاده لدى الهيئة.

وقال كيم سون غيونغ إن "فرض نزع السلاح النووي على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوازي مطالبتها بالتخلي عن السيادة والحق في الوجود وينتهك الدستور"، مستخدماً التسمية الرسمية المعتمدة لكوريا الشمالية.

وتابع: "لن نتخلى أبداً عن السلاح النووي الذي هو قانوننا الوطني وسياستنا الوطنية وقوتنا السيادية وكذلك حقنا في الوجود. تحت أي ظرف، لن نتراجع أبداً عن هذا الموقف".
