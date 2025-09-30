في خطاب نادر أمام الأمم المتحدة.. كوريا الشمالية: لن نتخلى عن سلاحنا النووي

Advertisement

شدّد نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في خطاب نادر أمام ، على أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية، لكنه ترك المجال مفتوحاً أمام الدبلوماسية.وتوجّه نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية كيم سون غيونغ إلى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً بأن المهمة عادة ما كان يضطلع بها سفير بلاده لدى الهيئة.وقال كيم سون غيونغ إن "فرض نزع السلاح على الشعبية يوازي مطالبتها بالتخلي عن السيادة والحق في الوجود وينتهك "، مستخدماً التسمية الرسمية المعتمدة لكوريا الشمالية.وتابع: "لن نتخلى أبداً عن السلاح النووي الذي هو قانوننا الوطني وسياستنا الوطنية وقوتنا السيادية وكذلك حقنا في الوجود. تحت أي ظرف، لن نتراجع أبداً عن هذا الموقف".