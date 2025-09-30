28
عربي-دولي
دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل ليس تطبيعاً
Lebanon 24
30-09-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أكد
وزير الخارجية
السورية
،
أسعد
الشيباني أن
الغارات
الإسرائيلية
على مناطق
سورية
جعلت تطبيع العلاقات "صعبًا"، أوضح
وزير الإعلام
حمزة المصطفى، أن "الاتفاق الأمني مع
إسرائيل
يختلف تماماً عن التطبيع".
وأشار في مقابلة مع العربية إلى أن الجانب السوري أجرى 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، لكن الضربات الإسرائيلية عقدت الأمور.
كما أضاف أن إسرائيل " اعتبرت اتفاق فض الاشتباك 1974 لاغياً".
أما عن الوضع في محافظة السويداء، جنوب البلاد، فقال إن شيخ عقل
الدروز
"حكمت الهجري لا يزال يتخذ مواقف متعنتة "، وفق تعبيره.
لكنه لفت في الوقت عينه أن الحكومة السورية تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز في السويداء. (العربية)
وزير الخارجية
وزير الإعلام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
السورية
الغارات
السويد
تابع
