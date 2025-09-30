دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل ليس تطبيعاً



وأشار في مقابلة مع العربية إلى أن الجانب السوري أجرى 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، لكن الضربات الإسرائيلية عقدت الأمور. بعدما أكد ، الشيباني أن على مناطق جعلت تطبيع العلاقات "صعبًا"، أوضح ‌ حمزة المصطفى، أن "الاتفاق الأمني مع يختلف تماماً عن التطبيع".وأشار في مقابلة مع العربية إلى أن الجانب السوري أجرى 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، لكن الضربات الإسرائيلية عقدت الأمور.

كما أضاف أن إسرائيل " اعتبرت اتفاق فض الاشتباك 1974 لاغياً".

أما عن الوضع في محافظة السويداء، جنوب البلاد، فقال إن شيخ عقل "حكمت الهجري لا يزال يتخذ مواقف متعنتة "، وفق تعبيره.



لكنه لفت في الوقت عينه أن الحكومة السورية تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز في السويداء. (العربية)