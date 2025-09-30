نقابة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر: النظام الصحي ينهار

Advertisement

تصاعدت المخاوف الصحية في بسبب التصاعد المتسارع في انتشار الحميات وعدد من الأمراض الأخرى في جميع مناطق البلاد، خصوصا العاصمة الخرطوم التي وصفت لجنة نقابة أطباء السودان الوضع فيها بأنه تفشي "وبائي".وحذرت النقابة من تداعيات خطيرة بسبب عدم الاعتراف بتفشي الجوائح، مع تسجيل معدلات مرتفعة من الوفيات وسط السكان المنهكين بالحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف نيسان 2023.اتهمت نقابة أطباء السودان بالتقاعس في مواجهة ، وقالت في بيان الإثنين: "نتابع ونراقب بقلق بالغ تفشي حالات الحميات المختلفة ونواقل الأمراض في أغلب ولايات السودان، وبشكل وبائي في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إلى جانب استمرار انتشار حالات الكوليرا في ولايات دارفور وكسلا".وأضاف: "يأتي هذا في ظل الانهيار التام للنظام الصحي، وانعدام وجود نظام موحد لتقصي الأوبئة ومراقبة الأمراض، الأمر الذي جعل وزارة الصحة عاجزة عن توفير إحصاءات دقيقة حول حجم التفشي، ومواجهته. وتشير كل المؤشرات إلى وجود أزمة صحية وإنسانية كبيرة".وطالبت النقابة وزارة الصحة والجهات المعنية بإعلان تفشي المرض رسميا وإبلاغ ، وتفعيل بروتوكولات التعاون الدولي والإقليمي.كما دعت لإطلاق حملة عاجلة للتصدي للأزمة الصحية الخطيرة التي تجتاح جميع أنحاء البلاد وتنفيذ بروتوكولات .وحذرت أديبة إبراهيم السيد استشارية الصحة العامة وعضو لجنة نقابة أطباء السودان، من التقاعس في مواجه الأوضاع الصحية الحالية، مشيرة إلى تدهور الأوضاع البيئية وتراكم النفايات وانعدام المياه الصالحة للشرب.وشددت السيد على ضرورة التدخل العاجل من العالمية والصليب الأحمر، لكنها قالت لموقع " عربية" إن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بالتواصل مع منظمة الصحة والمنظمات الدولية الأخرى.وأوضحت: "ما لم تعلن وزاره الصحة وجود الوباء بما يسمح بتدخل عاجل لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى فإن الأوضاع ستزداد سوءا".وألقت السيد باللوم على الحرب والتداعيات المرتبطة بها واعتبرتها سببا مباشرا في تفشي الأمراض ومفاقمة الأوضاع الصحية في البلاد.أشار تقرير نشرته تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية التي تضم عدد من الأجسام الصحية إلى تدهور كبير في القطاع الصحي مع خروج 80 بالمئة من المستشفيات عن الخدمة ونزوح أو هجرة ما يزيد عن 70 بالمئة من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية.ولفت التقرير إلى تردي أوضاع العاملين المتبقين في القطاع الصحي في ظل انقطاع الرواتب منذ أكثر من 24 شهراً، ومقتل ما لا يقل عن 73 من الكوادر الطبية منذ بداية الحرب.كما تعاني المستشفيات من الانقطاع المتواصل للكهرباء والمياه، ما يعطل تشغيل الأجهزة الطبية.وقالت التنسيقية: "يعيش السودان اليوم واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث. فمنذ اندلاع الحرب، انهارت المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وتفشت الأوبئة على نطاق واسع، فيما عجز الاقتصاد عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة. وقد بات ملايين المواطنين محاصرين بين المرض والجوع وانعدام الرعاية والحرمان من الخدمات الأساسية".