عربي-دولي

وزير خارجية ألمانيا: اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة "فرصة فريدة"

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:56
وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بأنه "فرصة فريدة" تبعث الأمل في نفوس مئات الآلاف الذين يعانون في غزة.
وقال فاديفول في برلين: "لقد منح هذا الاقتراح الأمل لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون من القتال العنيف والأسر القاسي ومعاناة إنسانية لا توصف".
 
وأضاف: "أخيرا، أصبح هناك أمل للإسرائيليين والفلسطينيين في إمكانية انتهاء هذه الحرب قريبا".

ودعا وزير الخارجية الألماني حركة "حماس" إلى قبول الخطة، وناشد كل من يملك نفوذا عليها الضغط عليها للتحرك. وقال: "يجب ألا تهدر هذه الفرصة. على حماس اغتنامها".

وأشاد فاديفول بمشاركة ترامب، مؤكدا استعداد ألمانيا لدعم الخطة.

وأردف قائلا: "مع شركائنا الأميركيين والعرب والأوروبيين، نتشاطر هدفا مشتركا: الأمن الدائم لدولة إسرائيل، ورؤية سياسية للفلسطينيين". كما أعرب وزير الخارجية أيضا عن أمله في أن يفتح الاقتراح الباب أمام عملية مصالحة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم) 

