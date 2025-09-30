وزير خارجية ألمانيا: اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة "فرصة فريدة"

وصف الألماني يوهان فاديفول اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة بأنه "فرصة فريدة" تبعث الأمل في نفوس مئات الآلاف الذين يعانون في غزة.

Advertisement

وقال فاديفول في برلين: "لقد منح هذا الاقتراح الأمل لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون من القتال العنيف والأسر القاسي ومعاناة إنسانية لا توصف".

وأضاف: "أخيرا، أصبح هناك أمل للإسرائيليين والفلسطينيين في إمكانية انتهاء هذه الحرب قريبا".



ودعا وزير الخارجية الألماني حركة " " إلى قبول الخطة، وناشد كل من يملك نفوذا عليها الضغط عليها للتحرك. وقال: "يجب ألا تهدر هذه الفرصة. على حماس اغتنامها".



وأشاد فاديفول بمشاركة ، مؤكدا استعداد ألمانيا لدعم الخطة.



وأردف قائلا: "مع شركائنا والعرب والأوروبيين، نتشاطر هدفا مشتركا: الأمن الدائم لدولة ، ورؤية سياسية للفلسطينيين". كما أعرب وزير الخارجية أيضا عن أمله في أن يفتح الاقتراح الباب أمام عملية مصالحة أوسع نطاقا في . (روسيا اليوم)