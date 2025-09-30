بالصور.. قتيل وإصابات في انهيار مدرسة في إندونيسيا

لقي طالب واحد على الأقل مصرعه وأصيب العشرات في انهيار مبنى مدرسة إسلامية في ، فيما رجحت فرق الإنقاذ ان يكون 65 طالبا تحت أنقاض المبنى المنهار.

وعملت فرق الإنقاذ على توصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين الأنقاض، بينما عملوا بجهد محاولين إخراج الناجين الثلاثاء، بعد أكثر من 12 ساعة على انهيار المبنى.

ونجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليل في إخراج 8 ناجين وهم في حالة ضعيفة ويعانون من إصابات بعد أكثر من 8 ساعات على الانهيار في مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية. (روسيا اليوم)