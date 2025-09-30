Advertisement

عربي-دولي

مبلغ كبير.. هذا ما سيدفعه "يوتيوب" لإنهاء دعوى ترامب

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:21
A-
A+
Doc-P-1423306-638948175621556171.webp
Doc-P-1423306-638948175621556171.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت شركة "يوتيوب" التابعة لـ"غوغل" على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعليق حسابه عام 2021 عقب هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول.
Advertisement


وكشفت الوثائق المقدمة إلى محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا أن 22 مليون دولار من قيمة التسوية ستخصص لصندوق "تراست فور ذا ناشونال مول" للمساهمة في تمويل إنشاء قاعة الاحتفالات الرسمية في البيت الأبيض، على أن يوزع المبلغ المتبقي على مدعين آخرين، من بينهم "الاتحاد المحافظ الأميركي".

وتُعد غوغل أحدث شركة تكنولوجية كبرى تسوي دعاوى رفعها ترامب.

ففي يناير، وافقت "ميتا بلاتفورمز" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى مرتبطة بتعليق حسابه على "فيسبوك" عام 2021.

كما وافقت منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك على تسوية دعوى مشابهة ضد الشركة التي كانت تُعرف سابقاً بـ"تويتر" مقابل 10 ملايين دولار.
مواضيع ذات صلة
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
lebanon 24
30/09/2025 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"
lebanon 24
30/09/2025 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
lebanon 24
30/09/2025 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
30/09/2025 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

إيلون ماسك

كاليفورنيا

دونالد

فيسبوك

يوتيوب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24