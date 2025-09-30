مبلغ كبير.. هذا ما سيدفعه "يوتيوب" لإنهاء دعوى ترامب

Advertisement

وافقت شركة " " التابعة لـ" " على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأميركي بشأن تعليق حسابه عام 2021 عقب هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول.وكشفت الوثائق المقدمة إلى محكمة اتحادية في ولاية أن 22 مليون دولار من قيمة التسوية ستخصص لصندوق "تراست فور ذا ناشونال مول" للمساهمة في تمويل إنشاء قاعة الاحتفالات الرسمية في ، على أن يوزع المبلغ المتبقي على مدعين آخرين، من بينهم "الاتحاد المحافظ الأميركي".وتُعد غوغل أحدث شركة تكنولوجية كبرى تسوي دعاوى رفعها .ففي يناير، وافقت "ميتا بلاتفورمز" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى مرتبطة بتعليق حسابه على " " عام 2021.كما وافقت منصة "إكس" التابعة لإيلون على تسوية دعوى مشابهة ضد الشركة التي كانت تُعرف سابقاً بـ" " مقابل 10 ملايين دولار.