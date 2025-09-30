Advertisement

عربي-دولي

بعد موافقته على خطة ترامب.. نتنياهو: "باقون في أغلب قطاع غزة"

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:32
على الرغم من إعلانه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موافقته على خطة غزة لإنهاء الحرب، أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيديو في ختام زيارته لواشنطن. وأشار نتنياهو في المقطع المصور، متحدثاً باللغة العبرية، إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في أغلب قطاع غزة، مع إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين.
وأضاف قائلاً: "بدلاً من أن تعزلنا حماس، قلبنا الطاولة عليها وعزلناها. والآن يضغط العالم أجمع على حماس لقبول الشروط التي وضعناها، ألا وهي إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في معظم أنحاء القطاع".

إلى ذلك، وصف نتنياهو زيارته إلى واشنطن بالتاريخية. وأكد أنه "لم يقبل بإقامة دولة فلسطينية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
