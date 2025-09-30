بعد موافقته على خطة ترامب.. نتنياهو: "باقون في أغلب قطاع غزة"

على الرغم من إعلانه خلال مشترك مع الرئيس الأميركي ، موافقته على خطة غزة لإنهاء الحرب، أطل بفيديو في ختام زيارته لواشنطن. وأشار نتنياهو في المقطع المصور، متحدثاً باللغة العبرية، إلى أن القوات ستبقى في أغلب ، مع إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين.

Advertisement

وأضاف قائلاً: "بدلاً من أن تعزلنا ، قلبنا الطاولة عليها وعزلناها. والآن يضغط العالم أجمع على حماس لقبول الشروط التي وضعناها، ألا وهي إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء الجيش في معظم أنحاء القطاع".



إلى ذلك، وصف نتنياهو زيارته إلى بالتاريخية. وأكد أنه "لم يقبل بإقامة دولة فلسطينية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.