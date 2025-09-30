Advertisement

عربي-دولي

ما هي أولويات ترامب في غزة؟ هذا ما كشفه وزير الخارجية

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:57
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أولويات الرئيس دونالد ترامب في قطاع هي "إعادة الرهائن وإنهاء الحرب".
وأشار روبيو إلى أن الخطة التي قدمها الرئيس الأميركي من أجل السلام في غزة "تجعل كلا الهدفين ممكنين".

وأضاف في حديثه عن خطة ترامب: "إنها ليست جريئة وشاملة فحسب، بل هي أيضا وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".

من جهته، أعرب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.
