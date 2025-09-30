Advertisement

عربي-دولي

مودي رحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1423344-638948207672767928.jpg
Doc-P-1423344-638948207672767928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة شاملة لوقف الحرب في غزة، معتبرا أنها تفتح الطريق أمام السلام الدائم.
Advertisement
 
 
وقال مودي في بيان منشور: "نرحب بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة. إنها تفتح طريقا عمليا نحو سلام وأمن وتنمية مستدامة وطويلة الأمد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك لمنطقة غرب آسيا بأكملها. نأمل أن يدعم جميع أصحاب المصلحة مبادرة الرئيس ترامب وهذه الجهود لإنهاء الصراع وضمان السلام". (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
مجلس التعاون الخليجي يُرحّب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
30/09/2025 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحّب بخطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة
lebanon 24
30/09/2025 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون رحّب بالتزام ترامب بإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
30/09/2025 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
30/09/2025 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

مبادرة الرئيس

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الإسرائيلي

فتح الطريق

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24