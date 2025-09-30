29
عربي-دولي
مودي رحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة
Lebanon 24
30-09-2025
|
02:17
رحّب رئيس الوزراء
الهندي
ناريندرا مودي بإعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن خطة شاملة لوقف الحرب في غزة، معتبرا أنها تفتح الطريق أمام السلام الدائم.
وقال مودي في بيان منشور: "نرحب بإعلان
الرئيس دونالد ترامب
عن خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة. إنها تفتح طريقا عمليا نحو سلام وأمن وتنمية مستدامة وطويلة الأمد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك لمنطقة غرب
آسيا
بأكملها. نأمل أن يدعم جميع أصحاب المصلحة
مبادرة الرئيس
ترامب
وهذه الجهود لإنهاء الصراع وضمان السلام". (روسيا اليوم)
