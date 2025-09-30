مودي رحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

رحّب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإعلان الرئيس الأميركي عن خطة شاملة لوقف الحرب في غزة، معتبرا أنها تفتح الطريق أمام السلام الدائم.

وقال مودي في بيان منشور: "نرحب بإعلان عن خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة. إنها تفتح طريقا عمليا نحو سلام وأمن وتنمية مستدامة وطويلة الأمد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك لمنطقة غرب بأكملها. نأمل أن يدعم جميع أصحاب المصلحة وهذه الجهود لإنهاء الصراع وضمان السلام". (روسيا اليوم)