كيف علّق الاتحاد الأوروبي على خطة ترامب بشأن غزة؟

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمقترح الرئيس الأميركي للسلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة عامين.

وأكدت فون دير لاين بمنشور على إكس، اليوم الثلاثاء، أن "حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام العادل والدائم لإسرائيل والفلسطينيين".



كما شددت على أنها "تشجع جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة"، مضيفة أن على أهبة الاستعداد للمساهمة.



مساعدات فورية

إلى ذلك، أضافت قائلة "يجب أن تنتهي الأعمال القتالية مع تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".



وكان الرئيس الأميركي أعلن مساء أمس خلال مشترك مع ، بنيامين ، موافقة الأخير على خطة سلام اقترحها لوقف القتال في غزة، وتبادل الأسرى.



فيما نشر بنود تلك الخطة المؤلفة من 20 بنداً، أبرزها أن "يكون القطاع الفلسطيني منزوع السلاح، ومحكوماً من لجنة إدارية تدير غزة، مؤلفة من شخصيات فلسطينية تكنوقراط، مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحركة ".