Advertisement

عربي-دولي

شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1423384-638948248143498958.webp
Doc-P-1423384-638948248143498958.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل في مصر، حول اختفاء سائحة صينية، نفت وزارة الداخلية المصرية الأمر جملة وتفصيلاً. وأوضحت في بيان أن "المواطنة الصينية ضبطت برفقة آخرين ضمن شبكة احتيال إلكتروني.
Advertisement
 
كما أكدت الوزارة مساء أمس الاثنين، أن السائحة المذكورة تم ضبطها ضمن عناصر شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية محددة نفذتها الجهات المعنية.
 
وأوضحت أن الفحص الأمني أظهر أن السيدة كانت ضمن تشكيل عصابي يضم ثمانية آخرين، بينهم ثلاثة يحملون نفس جنسيتها، تخصص في استدراج ضحاياه، ومعظمهم من مواطني الدولة ذاتها، عبر إعلانات وهمية تدّعي توفير فرص للعمل داخل البلاد في مجال التجارة الإلكترونية، ثم اختطافهم بعد وصولهم.
مواضيع ذات صلة
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
lebanon 24
30/09/2025 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
استثمارات صينية بالمليارات تعيد تشغيل حقول نفطية عراقية متوقفة
lebanon 24
30/09/2025 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أسباب شائعة للعقم عند الرجال.. ما هي؟
lebanon 24
30/09/2025 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حاول سرقة مبلغ مالي منها والتحرش بها… هذا ما فعله سائق "توك توك" بسائحة أجنبية (فيديو)
lebanon 24
30/09/2025 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

الصينية

المصرية

مصرية

المعن

الصين

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24