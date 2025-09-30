شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية

بعد الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل في مصر، حول اختفاء سائحة صينية، نفت الأمر جملة وتفصيلاً. وأوضحت في بيان أن "المواطنة ضبطت برفقة آخرين ضمن شبكة احتيال إلكتروني.

كما أكدت الوزارة مساء أمس الاثنين، أن السائحة المذكورة تم ضبطها ضمن عناصر شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية محددة نفذتها الجهات المعنية.

وأوضحت أن الفحص الأمني أظهر أن السيدة كانت ضمن تشكيل عصابي يضم ثمانية آخرين، بينهم ثلاثة يحملون نفس جنسيتها، تخصص في استدراج ضحاياه، ومعظمهم من مواطني الدولة ذاتها، عبر إعلانات وهمية تدّعي توفير فرص للعمل داخل البلاد في مجال التجارة الإلكترونية، ثم اختطافهم بعد وصولهم.