وجاء في بيان الدفاع : "تراقب تركيا عن كثب سير عمليات الإغاثة الإنسانية، التي تنفذها حالياً السفن المدنية المبحرة في شرق (أسطول الصمود)، بما يتوافق مع القانون الدولي والقيم الإنسانية".وأضاف البيان: "وفي هذا السياق، ستساهم سفننا، التي تواصل تدريباتها وأنشطتها الروتينية في المنطقة، وقدراتنا في البحث والإنقاذ، في مهام الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، والأطراف الدولية عند الحاجة".وتابع البيان: "ستواصل تركيا الوفاء بمسؤولياتها في كل مكان وفي جميع الظروف، لحماية القيم الإنسانية وسلامة المدنيين الأبرياء".