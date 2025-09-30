Advertisement

عربي-دولي

الدفاع التركية: نتابع عن كثب عمليات الإغاثة لـ"أسطول الصمود"

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:35
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تركيا تراقب عن كثب سير عمليات الإغاثة الإنسانية التي تنفذها سفن "أسطول الصمود"، بما يتوافق مع القانون الدولي والقيم الإنسانية.
وجاء في بيان الدفاع التركية: "تراقب تركيا عن كثب سير عمليات الإغاثة الإنسانية، التي تنفذها حالياً السفن المدنية المبحرة في شرق البحر الأبيض المتوسط (أسطول الصمود)، بما يتوافق مع القانون الدولي والقيم الإنسانية".

وأضاف البيان: "وفي هذا السياق، ستساهم سفننا، التي تواصل تدريباتها وأنشطتها الروتينية في المنطقة، وقدراتنا في البحث والإنقاذ، في مهام الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، والأطراف الدولية عند الحاجة".

وتابع البيان: "ستواصل تركيا الوفاء بمسؤولياتها في كل مكان وفي جميع الظروف، لحماية القيم الإنسانية وسلامة المدنيين الأبرياء".
