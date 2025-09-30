28
عربي-دولي
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
Lebanon 24
30-09-2025
|
05:44
اضطرت رحلة تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة من
ميلانو الإيطالية
إلى
لندن
، للهبوط اضطرارياً، بعدما بدأ ركاب غريبو الأطوار في بث الذعر، ومحاولة التخلص من جوازات سفرهم بطرق غير عادية.
وقال
شاهد عيان
لصحيفة "
ديلي
ستار" عن هذه الحادثة الغريبة، التي وقعت أثناء عودته إلى بلاده بعد قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء في الخارج: "لم يكن أحد
على متن الطائرة
يعرف ما الذي يحدث؛ كان هؤلاء الأشخاص يتصرفون بغرابة".
وقال الراكب: "في الأساس، أقلعت الرحلة، وبعد 15 إلى 20 دقيقة من الإقلاع، بمجرد إطفاء إشارة ربط حزام الأمان، حدث شيء غريب جدا في مقدمة الطائرة".
وأضاف الشاهد: "أنا سعيد جدا لكوني هبطت أخيرا". (ارم نيوز)
