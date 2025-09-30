بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب

Advertisement

اضطرت رحلة تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة من إلى ، للهبوط اضطرارياً، بعدما بدأ ركاب غريبو الأطوار في بث الذعر، ومحاولة التخلص من جوازات سفرهم بطرق غير عادية.وقال لصحيفة " ستار" عن هذه الحادثة الغريبة، التي وقعت أثناء عودته إلى بلاده بعد قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء في الخارج: "لم يكن أحد يعرف ما الذي يحدث؛ كان هؤلاء الأشخاص يتصرفون بغرابة".وقال الراكب: "في الأساس، أقلعت الرحلة، وبعد 15 إلى 20 دقيقة من الإقلاع، بمجرد إطفاء إشارة ربط حزام الأمان، حدث شيء غريب جدا في مقدمة الطائرة".